Salma Hayek całkiem nago! "Daję mężowi erotyczne tańce"

Salma Hayek pokazała się całkiem nago! Wyznała, jak podtrzymuje ogień w małżeństwie. O tym marzy każdy mąż

Choć lata lecą, Salma Hayek (57 l.) nadal jest jedną z najseksowniejszych aktorek na świecie. Do meksykańskiej seksbomby wzdychają kolejne pokolenia mężczyzn, a ona dobrze wie, jak podtrzymać zainteresowanie nie tylko fanów, ale i... własnego męża. Teraz wiecznie młoda aktorka rozgrzała wszystkich po równo! Najpierw zamieściła na Instagramie wspominkowe, całkiem nagie foty sprzed lat. "Powiadają, by nie oglądać się za siebie, ale czasem to najlepszy widok" - napisała żartobliwie, a fani oczywiście ruszyli natychmiast z zapewnieniami, że gwiazda teraz jest jeszcze gorętsza. Ale to nie wszystko! Aktorka wyznała w wywiadzie dla "People", jak podtrzymuje ogień w małżeństwie z François-Henrim Pinaultem. Jak się okazuje, w prawdziwym życiu Salma Hayek jest równie zmysłowa i odważna, jak na ekranie, choćby w swoim nowym filmie "Magic Mike’s Last Dance". Dziennikarz spytał, czy mąż aktorki nie jest zazdrosny o Channinga Tatuma, z którym Salma w filmie tańczy erotyczne tańce. "Dostaje to samo, a nawet więcej, bo bez ubrania, więc nie sądzę, żeby miał zamiar narzekać!" - wypaliła Salma. Na pewno wielu chciałoby to zobaczyć! Lecz cóż, zwykłym fanom pozostaje oglądanie gołych fotek Salmy z Instagrama...

Kim jest Salma Hayek? Kariera, główne role, mąż i córka

Salma Hayek najpierw zdobyła sławę w rodzinnym Meksyku. Zapewniła jej to rola Teresy w telenoweli "Teresa" z 1990 roku. Grała też wówczas w teatrze. Rok później wyjechała do Hollywood, gdzie zapisała się do szkoły aktorskiej. Stała się znana po tym, jak w 1995 roku zagrała Carolinę w filmie "Desperado" z Antonio Banderasem. Największą sławę przyniosła jej tytułowa rola w filmie o Fridzie Kahlo, widzieliśmy ją także w "Bardzo dzikim zachodzie", drugiej części "Desperado" i w "Domu Gucci". Od 2007 roku jest żoną miliardera Francois-Henri Pinaulta, mają 16-letnią córkę Valentinę.

Salma Hayek gives hubby naked lap dances to keep spark alive - but she’s ‘sore’ https://t.co/r8uMU36e8f pic.twitter.com/8b9eM3x2eI— Daily Star (@dailystar) January 17, 2024

