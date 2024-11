Samochód wjechał do basenu! Szokująca akcja ratunkowa uchwycona na filmie

Policjant wskoczył na dach tonącego auta i uratował kierowcę. Dramatyczne nagranie pokazuje niezwykłą akcję w Phoenix

Kiedy ktoś wjedzie samochodem do rzeki czy jeziora, szanse na przeżycie maleją z każdą sekundą. Trzeba jak najszybciej wydostać się na zewnątrz, najpierw odpinając pasy, potem starając się otworzyć boczną szybę, a jeśli to nic nie da, wybić ją. A co, gdy nie da się tego wszystkiego zrobić lub uwięziona w środku osoba wpadnie w panikę i straci głowę? Na szczęście wypadek, do którego doszło w ostatnie święto Halloween w Phoenix w USA, wydarzył się na oczach świadków i to oni wezwali na pomoc policjantów. Co się stało? Około godziny drugiej w nocy jeden z mieszkańców wsiadł do samochodu przed domem. Prawdopodobnie chciał go tylko lekko przestawić, ale coś poszło zdecydowanie źle. Auto ruszyło z impetem i... wpadło prosto do przydomowego basenu. Ludzie wezwali policję, a ta pojawiła się szybko na miejscu dramatu. Szybko stało się jasne, że w środku zatopionego pojazdu jest człowiek.

"Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że przypadkowo nacisnął gaz zbyt mocno"

Jeden z policjantów od razu ruszył do akcji. Chwycił metalowy pręt, wskoczył na dach zatopionego pojazdu i wybił dziurę w szyberdachu. W ostatnich kadrach filmu udostępnionego przez mundurowych w mediach społecznościowych widzimy, jak kierowca wychyla się na powierzchnię. "Bohater w akcji! Funkcjonariusz policji w Phoenix wskakuje do basenu, ratując mężczyznę z zatopionego samochodu. Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że przypadkowo nacisnął gaz zbyt mocno. Dzięki szybkiej i odważnej reakcji funkcjonariusza życie mężczyzny zostało uratowane" - piszą policjanci, pokazując wideo. Uratowany kierowca, choć przerażony i przemoczony, wyszedł ze strasznej przygody bez szwanku. W razie czego trafił do szpitala na badania.

Hero in Action! 🚓 Phoenix PD officer jumps into pool, rescuing a man from his submerged car. The man told officers he accidently stepped on the gas too hard.Thanks to the swift and courageous response of the officer, the man's life was saved.#PHXPD pic.twitter.com/dKbuzo6lJu— Phoenix Police (@PhoenixPolice) November 13, 2024

