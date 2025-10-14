Samolot rozbił się na autostradzie! Ofiary i ranni

Tragedia na autostradzie w Massachusetts. Rozbił się samolot, dwie osoby nie żyją

Katastrofa lotnicza na autostradzie I-195 w USA! Do tej tragedii doszło w poniedziałkowy poranek, 13 października w Dartmouth w stanie Massachusetts. Pośrodku ruchliwej trasy rozbił się prywatny niewielki samolot, którym leciało małżeństwo z Middletown w stanie Rhode Island - Thomas Perkins (68 l.) i Agatha Perkins (66 l.). Niestety, oboje zginęli na miejscu. Według informacji biura prokuratora okręgowego hrabstwa Bristol, cytowanego przez NBC News, rozbita maszyna to Socata TBM 700. Wystartowała z New Bedford o godz. 8:08 rano, kierując się do Kenosha w stanie Wisconsin. Samolot zdołał się wznieść tylko na niewielką wysokość, po czym zaczął gwałtownie tracić wysokość. O godz. 8:15 nastąpiła katastrofa.

"Ogień po drugiej stronie autostrady i kawałki wraku rozrzucone wszędzie. Samolot został całkiem zniszczony, nie było szans, by ktoś przeżył"

Samolot uderzył w pas zieleni na autostradzie, kadłub zatrzymał się na pasie rozdzielającym jezdnie. Ogień rozprzestrzenił się w stronę drzew, a fragmenty wraku zostały rozrzucone po obu stronach drogi. Jeden z kierowców nie zdążył wyhamować i wjechał w kawałek samolotu. Został niegroźnie ranny. „Początkowo myślałam, że to samochód, dym był tak gęsty. Ale potem zobaczyłam ogień po drugiej stronie autostrady i kawałki wraku rozrzucone wszędzie. Samolot został całkiem zniszczony, nie było szans, by ktoś przeżył” – relacjonowała dla "News Nation" Jennifer Jacob, która przejeżdżała obok miejsca katastrofy. Na miejscu szybko pojawiły się jednostki straży pożarnej, policji stanowej Massachusetts i lokalne służby. Autostrada była zamknięta przez kilka godzin. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane. Dochodzenie poprowadzi Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB).

❗️🇺🇸 - DARTMOUTH, Mass. — Thomas Perkins, 68, and his wife Agatha Perkins, 66, both of Middletown, R.I., were killed early Monday when the Socata TBM700C2 turboprop they were aboard crashed and burst into flames on Interstate 195 during takeoff from New Bedford Regional Airport… pic.twitter.com/DVytVEf90z— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 13, 2025

🚨 BREAKING: A Socata TBM 700 turboprop has crashed on the median of I-195 in Dartmouth, Massachusetts — near Exit 19 (Reed Road) — around 8:15 a.m.The aircraft went down amid a powerful nor’easter, with heavy rain and strong winds reported in the area. The plane reportedly… pic.twitter.com/37PcqeVLji— AirNav Radar (@AirNavRadar) October 13, 2025

