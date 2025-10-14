Samolot rozbił się na autostradzie! Ofiary i ranni

2025-10-14 10:04

Katastrofa lotnicza pośrodku autostrady! W rejonie Dartmouth w stanie Massachusetts rozbił się prywatny mały samolot, w którym leciało małżeństwo z Rhode Island. Thomas Perkins (68 l.) i Agatha Perkins (66 l.) zginęli na miejscu, jest też jedna osoba ranna. To kierowca, który wjechał we fragment wraku tuż po katastrofie. W sieci pojawiły się zdjęcia i filmy pokazujące miejsce wypadku.

Tragedia na autostradzie w Massachusetts. Rozbił się samolot, dwie osoby nie żyją

Katastrofa lotnicza na autostradzie I-195 w USA! Do tej tragedii doszło w poniedziałkowy poranek, 13 października w Dartmouth w stanie Massachusetts. Pośrodku ruchliwej trasy rozbił się prywatny niewielki samolot, którym leciało małżeństwo z Middletown w stanie Rhode Island - Thomas Perkins (68 l.) i Agatha Perkins (66 l.). Niestety, oboje zginęli na miejscu. Według informacji biura prokuratora okręgowego hrabstwa Bristol, cytowanego przez NBC News, rozbita maszyna to Socata TBM 700. Wystartowała z New Bedford o godz. 8:08 rano, kierując się do Kenosha w stanie Wisconsin. Samolot zdołał się wznieść tylko na niewielką wysokość, po czym zaczął gwałtownie tracić wysokość. O godz. 8:15 nastąpiła katastrofa.

"Ogień po drugiej stronie autostrady i kawałki wraku rozrzucone wszędzie. Samolot został całkiem zniszczony, nie było szans, by ktoś przeżył"

Samolot uderzył w pas zieleni na autostradzie, kadłub zatrzymał się na pasie rozdzielającym jezdnie. Ogień rozprzestrzenił się w stronę drzew, a fragmenty wraku zostały rozrzucone po obu stronach drogi. Jeden z kierowców nie zdążył wyhamować i wjechał w kawałek samolotu. Został niegroźnie ranny. „Początkowo myślałam, że to samochód, dym był tak gęsty. Ale potem zobaczyłam ogień po drugiej stronie autostrady i kawałki wraku rozrzucone wszędzie. Samolot został całkiem zniszczony, nie było szans, by ktoś przeżył” – relacjonowała dla "News Nation" Jennifer Jacob, która przejeżdżała obok miejsca katastrofy. Na miejscu szybko pojawiły się jednostki straży pożarnej, policji stanowej Massachusetts i lokalne służby. Autostrada była zamknięta przez kilka godzin. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane. Dochodzenie poprowadzi Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB).

