Samolot z 55 pasażerami runął na plażę tuż po starcie! Szok, co zrobił pilot!

Samolot ze 55 osobami na pokładzie awaryjnie lądował w oceanie u wybrzeży Somalii po zgłoszeniu usterki technicznej.

Wszyscy pasażerowie i załoga przeżyli wypadek, co jest zasługą pilota, który podjął szybkie i spokojne decyzje.

Nagrania pokazują, jak pasażerowie spokojnie opuszczają wrak samolotu na brzegu Oceanu Indyjskiego.

Co doprowadziło do awarii i jak pilotowi udało się uratować wszystkich na pokładzie?

Media na całym świecie rozpisują się o tym, co wydarzyło się w Somalii. Samolot z 55 osobami na pokładzie wystartował we wtorek, 10 lutego, z międzynarodowego lotniska w Mogadiszu. Krótko po stracie maszyny pilot zgłosił do wieży usterkę techniczną i poprosił o zezwolenie na powrót na płytę lotniska. Następnie zawrócił, ale gdy był już nad pasem startowym jego samolot tylko dotknął ziemi, minął płytę i upadł nad brzegiem oceanu, do płytkiej wody.

Katastrofa samolotu w Somalii. Awaryjne lądowanie w oceanie

Wszyscy, którzy byli na pokładzie, przeżyli! O cudzie jednak mówić nie trzeba - to, że pasażerowie i członkowie załogi wyszli z tego wypadku bez szwanku, to zasługa jednego z pilotów. "Szybkie i spokojne podejmowanie decyzji przez pilota odegrało decydującą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim osobom na pokładzie. Chwalimy go za sposób, w jaki poradził sobie z tą sytuacją" - powiedział rzecznik Starsky Avation, Hassan Mohamed Aden, cytowany przez BBC.

Wszystko dzięki pilotowi

Na platformie X pojawiły się nagrania z miejsca zdarzenia. Widać na nich, jak pasażerowie spokojnie opuszczają samolot i odchodzą od wraku na brzegu Oceanu Indyjskiego. "Misja Unii Afrykańskiej w Somalii poinformowała, że ​​wojska ONZ i UA zostały szybko wysłane, aby pomóc w akcjach ratunkowych. Na miejscu zdarzenia obecny był również minister transportu Somalii" - podało BBC. "Z ulgą potwierdzamy, że wszyscy pasażerowie i załoga są bezpieczni. Trwają dochodzenia mające na celu ustalenie przyczyny problemu technicznego, który doprowadził do awaryjnego lądowania" - komentował Hassan Mohamed Aden.

