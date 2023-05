Sanna Marin się rozwodzi! Imprezowa pani premier rozstała się z mężem

Sanna Marin się rozwodzi. Sensacyjne plotki na temat przyczyn rozstania z mężem po 19. latach związku

Sanna Marin (38 l.) się rozwodzi! Fińska pani premier potwierdziła, że to już koniec jej niespełna trzyletniego małżeństwa z eks piłkarzem, obecnie biznesmenem Markusem Raikkonenem. Jak podkreśliła, pozostają w przyjaźni. Tworzyli związek aż od dziewiętnastu lat, mają pięcioletnie dziecko. Poznali się jeszcze w szkole. Co poszło nie tak? Niektórzy uważają, że rozstanie Sanny Marin z mężem może mieć jakiś związek ze skandalem wokół fińskiej pani premier, który wybuchł w zeszłym roku. W mediach społecznościowych znalazły się filmiki i zdjęcia z imprez, w których brała udział Sanna Marin już jako premier Finlandii. Niektórzy podejrzewali, że mogła być na imprezach pod wpływem narkotyków, więc zrobiła narkotest, który dał wynik negatywny.

Flirty na imprezach mogły być powodem rozstania? Plotki podsycił prywatny filmik

To jednak nie wszystko. Na jednym z nagrań pani polityk w dość seksowny i intymny sposób tańczyła ze znanym fiński gwiazdorem pop. Na filmie wyglądało to tak, jakby Olavi Uusivirta (29 l.) całował Marin po szyi. Może to nie spodobało się jej mężowi? A może to był tylko taniec, a rozwód jest związany z zupełnie czym innym? Tymczasem Sanna Marin niebawem zakończy nie tylko swoje małżeństwo, ale i rządy w Finlandii oraz w partii socjaldemokratycznej. 2 kwietnia jej ugrupowanie przegrało wybory i wtedy Marin podała swój gabinet do dymisji. Będzie pełnić swoje obowiązki tylko do czasu uformowania się nowej koalicji rządzącej.

❗️The head of the Finnish Cabinet of Ministers and former PM Sanna Marin, announced her divorce from her husband Marcus Räikkenen.The couple got married less than three years ago, in early August 2020. I wonder why?! could it be that she was “busy” with other men in 2022?! pic.twitter.com/ABvhg1dgge— Angelina (@bythesfbay) May 10, 2023

We 🇫🇮 saw it coming.Our Ex PM Sanna Marin (37) is divorcing.The couple has been together for 19 years, got married in 2020. They have one Child, born 2018.Marin spent Easter in Paris, not with her husband.Instagram News. pic.twitter.com/f0tIiQScDS— Kaarina Jaakkola 🇪🇺🇫🇮🇺🇸🇬🇧🇩🇪🇸🇪 (@JaakkolaKaarina) May 10, 2023

