Sanna Marin znów imprezuje! Była pani premier w gorących stylizacjach

Sanna Marin już nie jest premierem Finlandii i rozwodzi się z mężem. Rzuciła się w wir szalonych imprez

Sanna Marin (38 l.) cieszy się latem i wakacjami! "Tego lata po raz pierwszy od jakiegoś czasu mam porządne wakacje" - napisała była fińska pani premier w mediach społecznościowych. I nie omieszkała pokazać swoim obserwatorom, co robi po opuszczeniu urzędu, który sprawowała przez cztery lata. Niedawno bawiła się z przyjaciółmi na muzycznym Flow Festival w Helsinkach. Na nowych forkach widzimy Sannę Marin w letnich, swobodnych stylizacjach. Szczupła pani polityk wygląda świetnie w różowym topie odsłaniającym brzuch i w krótkich sukienkach. Teraz już nikt jej nie powie, że to nie wypada! Piękna Sanna Marin na pewno może przebierać w wielbicielach i nie będzie długo sama po trwającym właśnie rozwodzie z mężem.

Sanna Marin się rozwodzi. Sensacyjne plotki na temat przyczyn rozstania z mężem po 19. latach związku

Sanna Marin w maju potwierdziła, że to już koniec jej niespełna trzyletniego małżeństwa z eks piłkarzem, obecnie biznesmenem Markusem Raikkonenem. Jak podkreśliła, pozostają w przyjaźni. Tworzyli związek aż od dziewiętnastu lat, mają pięcioletnie dziecko. Poznali się jeszcze w szkole. Niektórzy uważają, że rozstanie Sanny Marin z mężem może mieć jakiś związek ze skandalem wokół fińskiej pani premier, który wybuchł w zeszłym roku. W mediach społecznościowych znalazły się filmiki i zdjęcia z imprez, w których brała udział Sanna Marin już jako premier Finlandii. Niektórzy podejrzewali, że mogła być na imprezach pod wpływem narkotyków, więc zrobiła narkotest, który dał wynik negatywny.

Flirty na imprezach mogły być powodem rozstania? Plotki podsycił prywatny filmik

To jednak nie wszystko. Na jednym z nagrań pani polityk w dość seksowny i intymny sposób tańczyła ze znanym fiński gwiazdorem pop. Na filmie wyglądało to tak, jakby Olavi Uusivirta (29 l.) całował Marin po szyi. Może to nie spodobało się jej mężowi? A może to był tylko taniec, a rozwód jest związany z zupełnie czym innym? Sanna Marin zakończyła w tym roku tylko swoje małżeństwo, ale i rządy w Finlandii oraz w partii socjaldemokratycznej. 2 kwietnia jej ugrupowanie przegrało wybory i wtedy podała swój gabinet do dymisji. Od 20 czerwca premierem Finlandii jest Petteri Orpo.

