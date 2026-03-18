Sąsiad Polski wyśle wojska na Bliski Wschód? "Nie chodzi o udział w wojnie"

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-03-18 6:53

Niemcy jednak chcą posłuchać Donalda Trumpa i wziąć udział w operacji w cieśninie Ormuz? Wczoraj prezydent USA zaczął krzyczeć, że państwa NATO nie są mu do niczego potrzebne, bo nie chcą się zaangażować na Bliskim Wschodzie. W zbliżonym czasie szef komisji obrony Bundestagu Thomas Roewekamp powiedzał w rozmowie z dziennikiem „Rheinische Post”: "Powinniśmy porozmawiać z naszymi partnerami w Europie o tym, jakie dodatkowe zdolności pozwoliłyby rozszerzyć dotychczasową misję w ramach Aspides na cieśninę Ormuz".

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI

Niemcy zadeklarowały, że mogą brać udział w eskortowaniu tankowców w cieśninie Ormuz, ale nie chcą dołączyć do wojny

Blokada cieśniny Ormuz to teraz jeden z najpoważniejszych problemów na świecie. Iran strzela do transportujących ropę okrętów uznanych przez siebie za wrogie, przez co po obu stronach przesmyku pomiędzy Zatoką Perską a Zatoką Omańską uwięzionych jest już około 20 tysięcy marynarzy i setki statków, a ceny paliw szaleją. Wszystko przez wojnę rozpętaną przez Izrael i USA. Ale Donald Trump jest zdania, że inne niż USA kraje NATO powinny wypić to piwo wspólnie z nim, choć wcześniej prawdopodobnie nie pytał Europy o zdanie w sprawie ataku na Iran. Parę dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że nie prosi, a żąda, by inne państwa dołączyły do Amerykanów i pomogły w odblokowaniu Ormuz. Ale nikt nie posłuchał, nawet w Polsce, co wyraźnie rozwścieczyło Trumpa. Wczoraj pisał i mówił, że NATO popełnia głupi błąd, a on nie potrzebuje i nigdy nie potrzebował Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tymczasem również we wtorek, 17 marca z Niemiec zaczął płynąć zupełnie inny komunikat. Czyżby jednak nasi zachodni sąsiedzi chcieli posłuchać Trumpa?

Niemcy zaczynają podnosić temat wysłania żołnierzy na Bliski Wschód. Zdaniem szefa komisji obrony Bundestagu nie chodzi o wojnę, tylko obronę

Chodzi o misję unijną Aspides, której celem jest ochrona żeglugi na Morzu Czerwonym i w okolicach. Teoretycznie obejmuje także cieśninę Ormuz, ale póki co w praktyce tak nie jest. Zdaniem szefa komisji obrony Bundestagu należy zastanowić się nad takim rozszerzeniem tej misji, „nawet jeśli dotychczas główny nacisk podczas realizacji tego mandatu kładziono na południową część Morza Czerwonego” - powiedział Thomas Roewekamp we wtorek w rozmowie z dziennikiem „Rheinische Post”. "Powinniśmy porozmawiać z naszymi partnerami w Europie o tym, jakie dodatkowe zdolności pozwoliłyby rozszerzyć dotychczasową misję w ramach Aspides na cieśninę Ormuz" - powiedział szef parlamentarnej komisji obrony. Jak dodał, Niemcy mogłyby zaangażować personel sztabowy. Jak podkreślał, nie chodzi o to, by Europa brała udział w wojnie między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. "Mandat ten służy raczej ochronie żeglugi, a zatem ma charakter czysto obronny. Służy on egzekwowaniu prawa międzynarodowego i leży w interesie Niemiec oraz Europy" – przekonywał polityk. Nie trzeba jednak dodawać, że w razie ataku Iranu sytuacja mogłaby zacząć wyglądać nieco inaczej. 

