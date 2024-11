Sąsiedzi ujawnią prawdę o Meghan Markle! Ten film już wywołał sensację

W Europie wybuchnie wulkan gigant? "To zagraża życiu na Ziemi"

Co za plotki o Kamali Harris! Nowe przemówienie wywołało burzę

Nadchodzi premiera tajemniczego niemieckiego dokumentu o o Meghan Markle i księciu Harrym. „Harry - zgubiony Książę” może wywołać skandal

Życie Meghan Markle i księcia Harry'ego nieustająco jest tematem plotek w amerykańskiej i brytyjskiej prasie. Uciekinierzy z rodziny królewskiej dostarczają pożywki gazetom, wywołując kolejne skandale i popełniając rozmaite gafy. A teraz jeszcze to! Już od miesięcy mówiło się o tym, co nadejdzie na początku grudnia tego roku. Lada dzień niemiecka telewizja ZDF wyemituje filmowy dokument o Meghan Markle i księciu Harrym zatytułowany „Harry - zgubiony Książę”, w reżyserii Ulrike Grunewald. Podobno nie zabraknie tam ekskluzywnych i kontrowersyjnych materiałów! Premiera odbędzie się 3 grudnia wieczorem. Twórcy dokumentu pojechali do Montecito, gdzie teraz mieszkają uciekinierzy z brytyjskiej rodziny królewskiej i przepytali dokładnie ich sąsiadów. „W tej chwili trudno dostrzec jakiekolwiek wielkie osiągnięcie ich Fundacji Archewell, która twierdzi, że działa na rzecz poprawy społeczności. Ale nadal są głosy, które widzą duży potencjał pary nie tylko dla brytyjskiej monarchii, ale także dla liberalnego społeczeństwa” - mówi reżyserka i dodaje, że Meghan Markle może być zawstydzona ilością krytyki, jaka na nią spadła. Uchyliła rąbka tajemnicy w kwestii dokumentu, ujawniając, iż niektórzy współorganizatorzy charytatywnych zawodów Invictus Games organizowanych przez Harry'ego nie były zachwyceni zachowaniem jego żony. Pozostaje czekać na premierę!

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi". Lód stał się jeszcze bardziej lodowaty.

Sonda Lubisz księcia Harry'ego i księżną Meghan? Tak, bardzo Mogą być Nie za bardzo Nie mogę na nich patrzeć

A German Documentary [ZDF] About Meghan and Harry Is Coming Out Next Week https://t.co/FzSvbtGZ7W— NettyRoyal (@nettyroyal) November 26, 2024

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Następne pytanie

Sonda Jesteś Kate czy Meghan? Jaki jest twój wynik? Kate Meghan