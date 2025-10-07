Sędzia zastrzelony podczas rozprawy! Szok w sądzie

Zofia Dąbrowska
2025-10-07 9:53

Szokujące sceny rozegrały się w Sądzie Apelacyjnym w Tiranie, stolicy Albanii! Sędzia Astrit Kalaja został śmiertelnie postrzelony przez uzbrojonego mężczyznę podczas rozprawy. Dwie inne osoby zostały ranne. O sprawcy wiadomo tylko tyle, że to 30-latek biorący udział w procesie, nie ujawniono w jakim charakterze. Nie wiadomo też, jak to możliwe, że wniósł na salę sądową broń.

Sędzia Astrit Kalaja zastrzelony na sali sądowej w Albanii podczas procesu

Sędzia zastrzelony podczas procesu! Te szokujące sceny rozegrały się w Sądzie Apelacyjnym w Tiranie, stolicy Albanii. Jak podaje m.in. albański portal "Citizens", ranne zostały też dwie inne osoby zaangażowane w sprawę. Co dokładnie się wydarzyło? 30-letni 31-letni Elvis Shkëmbi nagle wyciągnął broń, którą jakimś sposobem zdołał przemycić na salę sądową i otworzył ogień w kierunku sędziego i trzech innych osób. „W rezultacie obywatel A. K. stracił życie, a obywatele R. K. i E. K. zostali ranni, [ale] ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo” – głosi oświadczenie policji. A.K. to właśnie sędzia sądu apelacyjnego w Tiranie Astrit Kalaja. Zmarł w szpitalu. Podejrzany został aresztowany na miejscu. Według "Citizens" to bratanek osoby będącej stroną w sprawie, a sprawa dotyczyła ochrony dóbr osobistych. Nieoficjalnie motywem zbrodni była zemsta za niekorzystny wyrok dla członka rodziny podejrzanego.

Politycy wszystkich opcji i OBWE domagają się surowej kary dla sprawcy zabójstwa sędziego

„Zbrodnicza agresja na sędziego niewątpliwie wymaga najsurowszej reakcji prawnej wobec agresora” – powiedział premier Albanii Edi Rama. Także opozycja potępia sprawcę morderstwa w sądzie. Cytowany przez "Balcan Insight" Gazment Bardhi, przewodniczący opozycyjnej Partii Demokratycznej, powiedział, że atak był „pierwszym od 35 lat przypadkiem, w którym sędzia został zabity podczas wykonywania swoich obowiązków… i wymaga to głębokiej refleksji ze strony społeczeństwa albańskiego”. „Ataki na sędziów są bezpośrednim atakiem na praworządność i instytucje demokratyczne” – głosi stanowisko OBWE.

