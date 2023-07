Sekret króla Karola III ujawniony. Nie śpi z Camillą w jednym łóżku!

Ojca zabiła wanna z hydromasażem. Montował ją razem z synem i wnukiem. Oficjalnie to nieszczęśliwy wypadek

Jak do tego doszło?!

Król Karol III i królowa Camilla śpią w osobnych sypialniach! Plotki głoszą, że podobnie może być z księciem Williamem i księżną Kate!

Czyżby kryzysy małżeńskie w rodzinie królewskiej zaczynały mnożyć się niczym grzyby po deszczu?! A może to tylko epidemia chrapania? Najnowsze doniesienia z pałacu mogą wstrząsnąć poddanymi. "Daily Mail", powołując się na tajemniczego znajomego brytyjskiej rodziny królewskiej, ujawnia zdumiewające zwyczaje panujące w jej szeregach. Jak się okazuje, najważniejsze pary w brytyjskiej rodzinie królewskiej śpią osobno. Tajemnicze źródło zbliżone do pałacowych komnat ujawniło brytyjskim dziennikarzom, że osobne sypialnie mają nie tylko król Karol III i królowa Camilla, ale najprawdopodobniej także książę William i księżna Kate! Król i królowa mają podobno osobne pokoje sypialne w Clarence House, ale także trzecią, wspólną, na wypadek, gdyby zmienili zdanie! Z kolei Kate i William mieli osobne sypialnie, gdy mieszkali jeszcze w Kensington Palace. Być może teraz zachowali ten zwyczaj w Adelaide Cottage. Jak to wyjaśnić?Królewski ekspert Joshua Rom powiedział w "Mirror", że król Karol III i królowa Camilla śpią w różnych pokojach z powodu ich „napiętych harmonogramów”.

"Camilla ma swój własny pokój z podwójnym łóżkiem, urządzony tak, jak jej się podoba"

"Spokojny sen – w pojedynkę – może być kluczem do udanej, długotrwałej miłości króla do królowej Camilli" - spekuluje królewski ekspert. „Jego Królewska Wysokość ma pokój z podwójnym łóżkiem, urządzony według własnego gustu, a Camilla ma swój własny pokój z podwójnym łóżkiem, urządzony tak, jak jej się podoba. Dodatkowo mają wspólną sypialnię z podwójnym łóżkiem, z której mogą korzystać, kiedy tylko chcą. Układ idealnie do nich pasuje" - zapewnia z kolei anonimowo królewski komentator.

Sonda Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej? Tak! Tak, ale czytam je tylko ukradkiem Nie, phi!

DM: King Charles & Camilla sleep in separate bedrooms, as do Will & Kate https://t.co/K5Leg86zF6 pic.twitter.com/YNgQJiEQO0— Kaiser@Celebitchy (@KaiseratCB) July 10, 2023

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Dalej