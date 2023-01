Seksowna 27-latka ma monstrualny biust! Naukowcy znaleźli szokujące wyjaśnienie

Atak na blok w Dnieprze to koszmarna pomyłka Putina?! "Celowali w elektrownię"

Jej piersi zaczęły gwałtownie rosnąć! Naukowcy rozwiązali zagadkę monstrualnego naturalnego biustu 27-letniej Pamelii

"Kiedy idę ulicą, kobiety mi się badawczo przyglądają, a mężczyźni mają obleśne spojrzenia. Nie mogę kupić żadnych ubrań, które na mnie pasują i zawsze kończę w jakichś za dużych koszulkach. Przez to wszystko wolę nie wychodzić z domu!". Tak żali się w mediach społecznościowych i dla SWNS niejaka Pamelia J. (27 l.) z Australii. Gwiazda TikToka przeżyła szok, gdy jej piersi niespodziewanie urosły o cztery rozmiary w osiem miesięcy. Mało kto wierzył, że nie przeszła żadnej operacji plastycznej. Dlaczego biust Pamelii osiągnął monstrualne rozmiary? Lekarze zbadali 27-latkę i znaleźli odpowiedź na to pytanie. Okazało się, że Pamelia faktycznie nie poddała się żadnej operacji, tylko cierpi na niezwykle rzadką chorobę.

Gigantomastia. Co to za choroba? 27-letnia Australijka ma już dość wielkiego biustu

Chorobą tą jest gigantomastia. Objawia się wyjątkowym przyrostem tkanki w rejonie piersi. Biust robi się naprawdę potężny, powodując bóle pleców, a w końcu kłopoty w codziennym funkcjonowaniu. Pamelia J. postanowiła ostatecznie nie ukrywać się przed światem i nawet za cenę docinków zwiększać świadomość istnienia gigantomastii, co uczyniło ją gwiazdą TikToka. Mimo to planuje operację zmniejszenia biustu, choć wie, że może on urosnąć po raz drugi. Tymczasem ma rozmiar miseczki J, a biust nie przestaje rosnąć...

