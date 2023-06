Seksowna prezes banku wypadła z okna! Tajemniczy zgon w Rosji

Matka wyskoczyła z promu do Bałtyku, by ratować swoje dziecko! Jest nagranie

Piękna wiceprezes banku wypadła z okna na 11. piętrze! Kristina Bajkowa zginęła na miejscu. Kolejny tajemniczy zgon w Rosji

Kolejna rosyjska szycha wypadła z okna w zagadkowych okolicznościach! Tym razem to seksowna pani wiceprezes banku. Jak pisze "Daily Mail", Kristina Bajkowa (28 l.) wypadła z okna na jedenastym piętrze apartamentu, ginąc na miejscu. Działo się to przy Chodyskim Bulwarze w Moskwie. W chwili tragedii 28-latka była w apartamencie z 34-letnim przyjacielem, którego zaprosiła na drinka. Była wiceprezesem Loko Banku, a prywatnie lubiła pokazywać na Instagramie swoje zdjęcia, pozując w bikini w luksusowych kurortach podczas wakacji. W sprawie śmierci Bajkowej wszczęto śledztwo. Czy to było samobójstwo? Majętni Rosjanie dziwnie często wypadają ostatnio z okien. Amerykański wojskowy David Petraeus powiedział nawet ostatnio, że Jewgienij Prigożyn "powinien uważać na otwarte okna" na Białorusi, gdzie przebywa po przerwanym buncie w Rosji.

Bogaci i wpływowi Rosjanie często rzucają się z okien. Wśród nich ważna urzędniczka i krytyk Putina

Wcześniej z okna wypadła między innymi 58-letnia Marina Yankina, szefowa departamentu wsparcia finansowego Ministerstwa Obrony dla Zachodniego Okręgu Wojskowego, poprzednio pracująca w Federalnej Służbie Podatkowej. Z kolei 26 grudnia Paweł Antonow, najbogatszy poseł rosyjskiej Dumy i krytyk Putina zginął w Indiach, wypadając z okna hotelu. Od wybuchu wojny na Ukrainie przez świat przetoczyła się też fala zagadkowych zgonów rosyjskich oligarchów.

Kristina Baikova, a 28-year-old vice president of Loko-Bank, died after falling out of the window of her apartment in Moscow.The accident happened on June 23, but the media reported it only now. The police are conducting an investigation. pic.twitter.com/yGIEM3hb1S— NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2023

When you see all the oligarch/top official deaths in a row like this, it's quite something. First few slides are Kristina Baikova. Hit pause to read the blurbs for each one. Windows. Staircases. Cold water. #Putin is crumbling. pic.twitter.com/Lmx0pM81Uj— chiller ★ (@chiller) June 29, 2023

