Sensacja! Za trzy lata mamuty wrócą na Ziemię?! Przełom w nauce!

Szok. Za trzy lata wrócą do życia mamuty?

Pierwszy od 10 tysięcy lat mamut ma się urodzić do końca 2028 roku! Taką informację przekazała amerykańska firma biotechnologiczna Colossal Biosciences. Jej naukowcy właśnie stworzyli myszy włochate, co ma być krokiem do odtworzenia wymarłego zwierzęcia. O dokonaniach badaczy donosi "Guardian". Zespół naukowców, wykorzystując szereg technik edycji genomu, dokonał zmian w dziewięciu genach związanych z kolorem, fakturą, długością, wzrostem włosów lub mieszków włosowych u myszy. Wybór genów nie był przypadkowy – naukowcy wiedzieli, że dzięki wywołaniu w nich zakłóceń powstaną cechy fizyczne podobne do tych, jakie miały mamuty, w tym sierść w odcieniu złotym. Zmiany dotyczyły także genu związanego z metabolizmem tłuszczów u myszy, który ma związek z adaptacją do warunków zimowych.

Naukowcy sceptyczni - to nie jest takie łatwe

Wiele prób się nie powiodło, ostatecznie jednak te myszy, które przyszły na świat w wyniku eksperymentu, miały różne kombinacje typów sierści: wełnistą czyli mocno skręconą, długą i złocisto-brązową. Specjaliści zapowiedzieli, że w najbliższych miesiącach zostaną przeprowadzone testy behawioralne, sprawdzające tolerancję tych osobników na zimno. Na razie - jak informuje "Guardian" - badania nie zrecenzowano. Genetyk Robin Lovell-Badge z Instytutu Francisa Cricka w Londynie, który nie brał udziału w pracach, pochwalił techniczne aspekty badania. Stwierdził jednak, że przywrócenie mamutów do życia jest o wiele bardziej skomplikowane. Biolożka ewolucyjna Tori Herridge z University of Sheffield powiedziała z kolei, że "stworzenie słonia podobnego do mamuta jest o wiele większym wyzwaniem, gdyż liczba genów, które muszą zostać zmienione, jest o wiele większa, a są one o wiele mniej znane". "Wydaje się, że w najbliższym czasie nie uda się odrodzić mamuta" – dodała.