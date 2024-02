Sensacyjne lądowanie na Księżycu! "To wielki dzień, odebrano sygnał na Ziemi"

Sonda Odyseusz z powodzeniem wylądowała na Księżycu. Intuitive Machines to pierwsza prywatna amerykańska firma, której udało się umieścić sondę na Srebrnym Globie

Udało się! Naukowcy potwierdzają - w czwartek 22, lutego na Księżycu pomyślnie wylądował Odyseusz, czyli kosmiczna sonda należąca do przedsiębiorstwa Intuitive Machines. To pierwsza prywatna amerykańska firma, której udało się umieścić sondę na Srebrnym Globie. "Możemy bez wątpienia potwierdzić, że nasz sprzęt znajduje się na powierzchni Księżyca i że transmitujemy sygnał na Ziemię", powiedział menadżer Intuitive Machines w Houston. Oczywiście wszystko to nie byłoby możliwe bez NASA, teraz amerykańska agencja kosmiczna ma naprawdę powodu do świętowania, bo Amerykanie wrócili na Księżyc po ponad pół wieku. Wylądowanie Odyseusza na powierzchni Księżyca potwierdza sygnał, który dociera na Ziemię. Pierwsze pojawiło się o godzinie 0:23 czasu środkowo europejskiego.

IM: "Odyseusz stoi w pozycji pionowej i zaczyna wysyłać dane. W tej chwili pracujemy nad przesłaniem pierwszych zdjęć powierzchni Księżyca"

"Dziś po raz pierwszy od pół wieku Ameryka wróciła na Księżyc. Ósmego dnia podróży na trasie długiej na ćwierć miliona mil udało mu się wykonać lądowanie życia. Co za wyczyn dla Intuitive Machines, SpaceX i NASA. Cóż za triumf ludzkości. Odyseusz zdobył Księżyc" - powiedział szef NASA Bill Nelson o lądowaniu Odyseusza na Księżycu. "Po rozwiązaniu problemów z komunikacją kontrolerzy lotu potwierdzili, że Odyseusz stoi w pozycji pionowej i zaczyna wysyłać dane. W tej chwili pracujemy nad przesłaniem pierwszych zdjęć powierzchni Księżyca" - głosi najnowsze obwieszczenie Intuitive Machines. Pozostaje nam czekać na najnowsze zdjęcia Srebrnego Globu!

Today, for the first time in half a century, America has returned to the Moon 🇺🇸.On the eighth day of a quarter-million-mile voyage, @Int_Machines aced the landing of a lifetime.What a feat for IM, @SpaceX & @NASA.What a triumph for humanity.Odysseus has taken the Moon. pic.twitter.com/JwtCQmMS2K— Bill Nelson (@SenBillNelson) February 23, 2024

