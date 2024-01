i Autor: canva

Tajemnicze doniesienia

Księżyc się zmniejsza! Skutki odczuwalne dla ludzi, jest mowa o trzęsieniach ziemi

Zofia Dąbrowska | PAP 11:15

Nieprawdopodobne odkrycie naukowców! Okazuje się, że Księżyc jest... coraz mniejszy. A do tego każdego roku oddala się coraz bardziej od Ziemi. Co to wszystko oznacza? Okazuje się, że zjawiska zachodzące na Srebrnym Globie będą miały wpływ na plany ludzkości. O co chodzi? Czy kurczący się Księżyc zagraża Ziemi? Przeczytaj, co orzekli astronomowie!