i Autor: Franklin Police Department

Co tam się działo?!

Sfingowała własne zabójstwo! 37-latka chciała być sławna?

Postawiła na równe nogi setki policjantów i sprawiła, że jej rodzina i znajomi odchodzili od zmysłów! Margaret Frances Elizabeth Sweeney (37 l.) została oskarżona o sfingowanie własnego... zabójstwa. Kobieta postarała się, by fałszywa informacja o morderstwie dotarła do policjantów z Karoliny Północnej, a sama uciekła tylko do sąsiedniej miejscowości. Chciała zwrócić na siebie uwagę?