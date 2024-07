Siedziała za Trumpem, gdy padły strzały. Wszyscy rzucili się na ziemię, a ona zrobiła TO!

Donald Trump, były prezydent USA, który po raz kolejny startuje w wyborach na ten najważniejszy w Stanach Zjednoczonych urząd, został postrzelony podczas wiecu wyborczego w Butler (Pensylwania). Do tych wydarzeń doszło w sobotę, 13 lipca. FBI zidentyfikowało zamachowca, jako 20-letniego Thomasa Matthew Crooksa. Mężczyzna strzelał z karabinu siedząc na dachu budynku znajdującego się w pobliżu sceny. Trump został draśnięty w ucho, nic mu nie zagraża, w wyniku strzelaniny zginęły jednak dwie osoby, w tym strzelec. FBI prowadzi śledztwo ws. niewystarczającej ochrony Trumpa. We wtorek, 16 lipca, szefowa Secret Service oficjalnie przyznała, że podczas wiecu doszło do "niedociągnięć". "To było nie do przyjęcia. (...) Odpowiedzialność spoczywa na mnie" – powiedziała Kimberly Cheatle w wywiadzie dla stacji ABC News.

Zamach na Trumpa. Ludzie widzieli napastnika

Tymczasem kolejne amerykańskie media przedstawiają filmy i zdjęcia, które mają być dowodami na to, że uczestnicy wiecu, zgromadzeni pod sceną, z której przemawiał Trump, ostrzegali służby i alarmowali wprost, że na dachu znajduje się postać z karabinem. "Wyraźnie było widać, że ma karabin. Wskazywaliśmy na niego. Policja była tam na dole i biegała po ziemi. Mówiliśmy: 'Hej, stary, ten facet na dachu ma karabin.' A policja: 'Co?' Nie wiedzieli, co się dzieje" - mówił dla BBC News jeden ze świadków całego zajścia. "Twierdzi, że on i jego przyjaciele próbowali ostrzegać policję przez kilka minut, podczas gdy funkcjonariusze Secret Service przyglądali się temu, decydując się nie podejmować żadnych działań, dopóki nie padło od pięciu do ośmiu strzałów" - czytamy w serwisie "The New York Post".

Zamach na Trumpa. Kobieta wszystko nagrywała, zamiast chronić życie?

Teraz media obiegło jeszcze jedno szokujące nagranie. Widać na nim, co w momencie ataku robiła kobieta siedząca bezpośrednio za Donaldem Trumpem. "Nagranie przedstawia niezidentyfikowaną kobietę, która ma na sobie okulary przeciwsłoneczne, białą koszulę i czarny kapelusz. W momencie, gdy padły pierwsze strzały wyciągnęła telefon i zaczęła wszystko nagrywać. Uczyniła to podczas gdy wszyscy inni, łącznie z Trumpem, rzucili się na ziemię, bojąc się o swoje życie" - pisze "Daily Mail" prezentując wideo. Pod filmem od razu pojawiły się tysiące komentarzy i teorii spiskowych. "Rozbrzmiewają strzały, a jej pierwszym odruchem jest bardzo, bardzo spokojnie wyciągnąć telefon i sfilmować całe widowisko. Czy to wydaje się normalne?" - pyta jeden z Internautów. "Zamiast się schować lub chronić dziecko stojące za nią, wyciągnęła telefon i zaczęła nagrywać" - pisze inny. Są też tacy, którzy twierdzą, że widać, jak przed pierwszym strzałem kobieta kiwnęła głową.

This video of a woman located behind Donald Trump during his attempted assassination is HIGHLY suspicious.Her body language & behavior seem to indicate she knew that something was coming. pic.twitter.com/L4sEHArSrA— Dominic Michael Tripi (@DMichaelTripi) July 15, 2024