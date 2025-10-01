Silne trzęsienie ziemi w Azji! Rośnie liczba ofiar

2025-10-01 9:50

Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach! Aktualne doniesienia mówią o sześćdziesięciu ofiarach śmiertelnych wstrząsów, które nawiedziły to położone na wyspach państwo w południowo-wschodniej Azji, położone na Oceanie Spokojnym. Trzęsienie o magnitudzie 6,9 nawiedziło region miasta Bogo w prowincji Cebu. Zobacz zdjęcia i filmy!

Trzęsienie ziemi o sile 6,9 stopnia w skali Richtera na Filipinach. Dziesiątki ofiar i zniszczenia

Co najmniej 60 osób zginęło w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,9, które nawiedziło region miasta Bogo w prowincji Cebu na Filipinach – podały w środę, 1 października miejscowe władze. Zastępca szefa Urzędu Obrony Cywilnej (OCD) Raffy Alejandro poinformował podczas konferencji prasowej, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, bo napływają kolejne zgłoszenia. Ponad 150 osób odniosło też obrażenia, a w samym Bogo śmierć poniosło co najmniej 30 mieszkańców.

Trzęsienie ziemi spowodowało zniszczenia budynków, w tym ponad 100-letniego kościoła

Epicentrum wstrząsu znajdowało się około 21 kilometrów na północny wschód od Bogo, nadmorskiego miasta liczącego około 90 tys. mieszkańców. Trzęsienie ziemi miało miejsce we wtorek tuż przed godziną 22 czasu lokalnego (15 czasu polskiego), a hipocentrum zlokalizowano na głębokości 5 kilometrów, co sprawiło, że wstrząsy były szczególnie silnie odczuwalne. Trzęsienie ziemi spowodowało zniszczenia budynków, w tym ponad 100-letniego kościoła katolickiego, uszkodzenia dróg i przerwy w dostawie prądu w niektórych miejscowościach. Odnotowano też wiele wstrząsów wtórnych.

Apel o trzymanie się z dala od plaży. Możliwe niebezpieczne fale

Prowincja Cebu, zamieszkana przez 3,4 mln ludzi, jest jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych na Filipinach. Mimo tragedii międzynarodowe lotnisko Mactan-Cebu pozostaje otwarte, zapewniając funkcjonowanie połączeń krajowych i międzynarodowych. Lokalne biuro sejsmologiczne ostrzegło mieszkańców centralnych wysp Leyte, Cebu i Biliran przed możliwym „niewielkim zaburzeniem poziomu morza” i zaleciło, aby unikali plaż oraz nie zbliżali się do wybrzeża. W tym samym dniu, we wtorek, trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,0 odnotowano także u wybrzeży Jawy w Indonezji. Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia – strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych, w której powstaje około 90 proc. wszystkich wstrząsów sejsmicznych na świecie.

