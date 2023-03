Makabra! Odtworzyli roztrzaskany wrak auta, w którym zginęła księżna Diana. "To chore"

Koleżanki 32 razy dźgnęły 12-latkę pilnikiem do paznokci. Potem dzwoniły do jej rodziców

31 sierpnia 1997 roku - to właśnie wtedy w Paryżu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła między innymi królowa ludzkich serce, księżna Diana. Krótko po północy lady Diana wraz z ówczesnym partnerem, milionerem Dodim Al-Fayedem, jechała ulicami Paryża mercedesem S280, prowadzonym przez kierowcę Henriego Paula, który - jak się później okazało - był pod wpływem alkoholu i leków psychotropowych. Całej trójce towarzyszył jeszcze ochroniarz Al-Fayeda, Trevor Rees-Jones (tylko on przeżył).

Wypadek księżnej Diany. Będzie kolejny skandal?

Cała czwórka uciekała spod hotelu Ritz przed tłumem paparazzi. Fotografowie podążyli za nimi, na motocyklach, a Paul robił wszystko, by ich zgubić. Nie udało się. Auto pędzące z prędkością ponad 100 km na godzinę rozbiło się na 13. filarze tunelu Pont de l'Alma. Al-Fayed i Paul zginęli na miejscu. Diana wciąż żyła, gdy otoczyło ją kilku paparazzich. Prosiła ich, by dali jej spokój, mówiła "O mój, Boże, zostawcie mnie". Zmarła w szpitalu, po kilku godzinach. Miała wtedy 36 lat. Osierociła młodziutkich Harry'ego i Williama. Wygląda na to, że teraz cały świat, w tym także synowie księżnej, będą musieli wrócić pamięcią do tych strasznych wydarzeń, bowiem są one jednym z głównych tematów szóstego sezonu serialu "The Crown", który ujrzy światło dzienne w tym roku.

Netflix w ogniu krytyki. Poszło o samochód, w którym Diana miała wypadek

I znów nie obejdzie się bez skandalu. Redakcja "Daily Mail" dotarła do zdjęć, na których widać zrekonstruowany wrak mercedesa, którym Diana rozbiła się w paryskim tunelu. "Pojazd miał być potajemnie przetransportowany pod plandeką do Paryża – był to jeden z dwóch samochodów zabranych tam na zdjęcia w zeszłym roku. W październiku ekipy Netflixa w stolicy Francji rekonstruowały ostatnią podróż Diany. Inne sceny, nakręcone w grudniu, przedstawiają śledczych badających wrak" - czytamy. Producenci co prawda zarzekali się, że samego momentu uderzenia auta o filary tunelu nie pokażą, jednak źródło bliskie rodzinie królewskiej, a cytowane przez "Daily Mail", nie ma wątpliwości, że Netflix i tak posunął się za daleko.

"Myślę, że wiele osób uzna to za dość chore, że weszli w takie szczegóły, aby odtworzyć, w jaki dokładnie sposób samochód został rozbity. Myślę, że przysporzy to wiele cierpienia rodzinie królewskiej. Gdyby to była jakakolwiek inna rodzina, nie jestem pewien, czy by to zrobili".

The Crown sparks row over replica of mangled Mercedes which carried late princess https://t.co/QvPESjhAi1— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 19, 2023

Sonda Jak podoba Ci się ta produkcja? Dobrze zrobiony, oglądam z przyjemnością Na początku mi się podobał, ale potem mnie znudził Nie podoba mi się od początku - nie mój klimat