Sławny bohater memów walczy o życie! Na pewno go znasz. Smutne wiadomosci

Ten pies to jedna z największych zwierzęcych gwiazd internetu! Memy z udziałem "Pieseła", bo tak w Polsce nazywano sławnego zwierzaka, zna niemal każdy, kto jako tako obeznany jest z wirtualnym światem. Uroczy, puszysty piesek przypominający liska robił zdziwione miny, uśmiechał się i krzywił, a kreatywni użytkownicy mediów społecznościowych dodawali do zdjęć Pieseła różne mniej lub bardziej dowcipne podpisy. Nie wszyscy wiedzą, że Pieseł istnieje w świecie realnym. Tak naprawdę nazywa się Kabosu, należy do rasy shiba inu i mieszka w Japonii, gdzie również jest gwiazdą już od 2010 roku. Jego właścicielka Atsuko Sato prowadzi jego konto na Instagramie. Niestety, teraz Japonka musiała przekazać fanom Kabosu smutne wiadomości...

Pieseł z memów ma 17 lat. Weterynarze postawili smutną diagnozę

Jak poinformowała Atsuko Sato na Instagramie, sławny Pieseł z memów parę dni temu niespodziewanie przestał jeść i pić. Według weterynarzy Kabosu, bo tak naprawdę nazywa się ten pies, cierpi niestety na białaczkę i zapalenie wątroby. Zwierzak dożył dość późnego jak na psa wieku siedemnastu lat. Poczuł się gorzej w wigilijny wieczór, po paru dniach dzięki lekom stan Kabosu nieco się poprawił, ale diagnoza nie pozostawia wątpliwości, że to niestety ostatnie miesiące, jeśli nie tygodnie lub dni kultowego zwierzaka. Oby było to prawdą, że wszystkie psy idą do nieba!

The famous dog Kabosu, who became the hero of the DOGE meme, is seriously ill and may soon die. pic.twitter.com/Cxbl5QqqbB— NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2022

