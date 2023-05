Sławny geniusz już wie, co czeka Putina. "On zniknie"

Spisek przeciwko Putinowi. "Na szczycie listy osób do zabicia"

Garri Kasparow przewiduje koniec Putina. Jeśli straci Krym, jego dni będą policzone

Garri Kasparow to najsłynniejszy szachista świata, a dziś rosyjski opozycjonista otwarcie krytykujący poczynania Władimira Putina i wojnę na Ukrainie. Rosyjski arcymistrz jak mało kto umie przewidzieć następne ruchy przeciwnika. Czy trafi w dziesiątkę swoimi wypowiedziami na temat rosyjskiego dyktatora? Garri Kasparow był niedawno gościem programu „Rozmowa w południe” na antenie RMF FM. Zdecydowanie stwierdził, że jeśli Putin straci Krym, to straci także władzę w Rosji. "Wyzwolenie Rosji spod putinowskiego faszyzmu może nastąpić tylko po wyzwoleniu Krymu. To jest oczywiste. Bez tego władza Putina nie będzie realnie zagrożona, tego uczy nas historia. Rosjanie potrafią popierać każdego dyktatora i każdą wojnę tak długo, jak wierzą, że prowadzi ich ku potędze. Natomiast nigdy nie zaakceptują porażki. Pokonany dyktator zawsze wylatuje" – powiedział mistrz szachowy.

"Putin zniknie. Nie wiem jak, ale stawiam ostatni grosz na to, że wraz z wyzwoleniem Krymu i całej Ukrainy coś mu się stanie"

Jego zdaniem dni Putina będą w takim przypadku policzone. "Putin zniknie. Nie wiem jak, ale stawiam ostatni grosz na to, że wraz z wyzwoleniem Krymu i całej Ukrainy coś się stanie Władimirowi Putinowi. Możemy o tym długo dyskutować, ale to bez znaczenia. Powtarzam lekcje z rosyjskiej historii. Pokonany dyktator znika, a zwłaszcza pokonany w tak ważnej wojnie. Putin filarem mitologii wojennej uczynił przejęcie Krymu, a dyktator z utraconym mitem jest trupem" - stwierdził Garri Kasparow.

Czy Ukraińcy mają prawo atakować rosyjskie terytorium?🎥Garri #Kasparow (rosyjski opozycjonista i arcymistrz szachowy)w #RozmowaRMF: To jest wojna. Niech robią cokolwiek, co pozwoli im ją wygrać. To oni zostali zaatakowani. Rosjanie nie mają więc prawa na to narzekać @RMF24pl pic.twitter.com/n91bwHZSli— RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) May 24, 2023

