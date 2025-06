Sławosz Uznański-Wiśniewski na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej! Wielki sukces

Kapsuła Dragon doleciała do ISS. Sławosz Uznański-Wiśniewski to pierwszy Polak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Możemy być dumni ze Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego! Pierwszy raz w dziejach Polak dotarł do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak zwana procedura dokowania odbyła się dziś, 26 czerwca, kosmiczna kapsuła doleciała do stacji o godzinie 12:31. Czekamy na otwarcie włazów i ceremonię powitalną. Polak wraz z trzema innymi astronautami biorącymi udział w misji Ax-4 dotarł na ISS przy pomocy kapsuły Dragon. Dokowanie było nadzorowane przez NASA z centrum w Houston w Teksasie. To wielki sukces, zwłaszcza po kilkukrotnym przekładaniu startu misji z powodu awarii i niesprzyjającej pogody. Ostatecznie wystrzelenie rakiety Falcon 9 z kapsułą Dragon odbyło się w środę 25 czerwca o godzinie 8.31 czasu polskiego na Florydzie (USA).

„Kiedy po raz pierwszy wyjrzałem przez okno, widok był po prostu oszałamiający"

„Lecimy na Międzynarodową Stację Kosmiczną po to, żeby wykonywać nasze eksperymenty technologiczne, pokazywać naszą technologię, jednocześnie przygotowywać przyszłość technologiczną Polski" – mówił wcześniej polski astronauta i inżynier. Zachwycał się też widokami kosmosu. „Kiedy po raz pierwszy wyjrzałem przez okno, widok był po prostu oszałamiający. Teraz kierujemy się nieco na północ, w stronę Węgier i Polski. To wspaniała chwila, aby spojrzeć na Europę i nasze kraje” – wyznawał polski astronauta. Sławosz Uznański-Wiśniewski to pierwszy Polak na ISS, ale drugi w kosmosie. W 1978 roku tym pierwszym został Mirosław Hermaszewski. Inżyniera z Łodzi spędzi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dwa tygodnie i przeprowadzi kilkanaście eksperymentów naukowych, m.in. z wykorzystaniem nowatorskiego urządzenia do sterowania komputerem w kosmosie tylko za pomocą mózgu.

Sonda Czy chciałbyś polecieć w kosmos? Tak. Nie.

LIVE: @Axiom_Space's #Ax4 mission is scheduled to dock with the @Space_Station at approximately 6:30am ET (1030 UTC). Watch with us as the multinational crew starts their two-week stay aboard the orbiting laboratory. https://t.co/NrThYrmRrN— NASA (@NASA) June 26, 2025

Co wiesz o kosmosie? Kosmicznie łatwy quiz Pytanie 1 z 10 W jakiej galaktyce znajduje się Ziemia? w Układzie Słonecznym w Drodze Mlecznej w Pasie Planet Skalistych Następne pytanie