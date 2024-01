Josef Fritzl na wolności?! "Widziano go w kawiarniach, sąd zwolnił go warunkowo"

Wiele wskazuje na to, że w Memphis doszło do makabrycznego morderstwa. W środę (24 stycznia) w swoim domu znaleziony został Rick Buchanan, lokalny DJ, znany pod pseudonimem "Slick Rick". Nie jest to jednak znany, amerykański raper z charakterystyczną przepaską na oku, który również nosi ten pseudonim.

O szczegółach śmierci Ricka Buchanana opowiedział w rozmowie z FOX13 jego brat, który wszedł do domu DJ'a i zobaczył w nim ciało bez głowy. - Wszedłem, znalazłem go i po prostu zadzwoniłem pod numer 911 - mówił John, brat Ricka Buchanana i dodał, że początkowo myślał, że Rick ma założony płaszcz przez głowę, jakby było mu zimno. Ponadto, w chwili znalezienia ciała, "Slick Rick" miał mieć ściągnięte spodnie. Tylne drzwi do jego domu były uchylone.

Okazuje się, że 10 lat temu w Memphis "Slick Rick" ledwo uszedł z życiem. Buchanan został napadnięty. Jego brat John uważa, że po tym zdarzeniu nigdy nie był taki sam. Rickowi trudno było znaleźć pracę, stał się "odludkiem", choć wcześniej był bardzo popularny w lokalnej społeczności i lubił tam występować.

Policja w Memphis bada sprawę śmierci Ricka Buchanana. Wiele wskazuje na to, że doszło do zabójstwa i rozboju.

Źródło: FOX13 / tmz.com