Słonica Viola zwiała z cyrku. Błąkała się po autostradzie, poszła do kasyna!

Duża słonica o imieniu Viola zdołała uciec z cyrku Jordan World Circus, jaki przez cały kwiecień objeżdża stan Montana w USA. Trupa akurat stacjonowała w miasteczku Butte, gdy potężnych rozmiarów zwierzę postanowiło odzyskać wolność. "Kierowcy jadący autostradą obok Butte nie mogli uwierzyć w to, czego byli świadkami, gdy widać było słonia pędzącego po drodze, a tuż za nim szedł spanikowany członek personelu cyrkowego, niosący duży kij" - donosi między innymi "Daily Mail". Słoń po spacerze ruchliwą drogą, na której szczęśliwie udało mu się uniknąć potrącenia, wkroczył do centrum miasteczka, gdzie zwiedził między innymi stację benzynową, parking dużego sklepu, a potem minął drzwi frontowe kasyna. "Następnie wypróżnił się na trawniku jednego z mieszkańców miasteczka, po czym został złapany przez opiekunów" - czytamy.

USA. Słonica uciekła z cyrku i biegała po miasteczku

Viola jest cała i zdrowa. Dziennikarz lokalnej stacji telewizyjnej, DJ Bauer, na platformie X przekazał, że słoń ma 58 lat i pochodzi z Azji. Wyjaśnił też, że prawdopodobnie samica uciekła z cyrku, gdy była myta, ponieważ przestraszył ją hałas ciężarówki. Okazuje się jednak, że to nie była pierwsza ucieczka Violi. Takie informacje przekazała organizacja Performing Animal Welfare Society. I tu historia przybiera dramatyczny obrót.

Słoń uciekł z cyrku. "Elektrowstrząsy i bicie ostrym narzędziem"

Organizacja PETA, zajmująca się etycznym traktowaniem zwierząt, wydała oficjalne oświadczenie. "Viola uciekła co najmniej dwa razy – w 2010 i 2014 r. – a w 2021 r. dochodzenie PETA wykazało, że była zmuszana do codziennych występów, pomimo chronicznie spuchniętych stóp i oznak innych dolegliwości, obejmujących tylne nogi. Desperacka ucieczka Violi na wolność następuje po dziesięcioleciach znęcania się i niewoli ze strony Carson & Barnes Circus - firmy wypożyczającej zwierzęta do cyrków. Zostało uchwycone na nagraniu wideo, jak opiekun słonia stosuje elektrowstrząsy i bije zwierzę ostrym hakiem ze stalową końcówką" – powiedziała dla "Daily Mail" Debbie Metzler, dyrektor fundacji PETA ds. dobrostanu zwierząt w niewoli. Dodała, że organizacja złożyła pilną skargę do władz federalnych w związku z niepowodzeniem cyrku w opiece nad Violą i ochronie społeczeństwa przed jej desperackimi próbami ucieczki.

An elephant halted traffic in Butte, Montana after escaping its circus and roaming through the city's streets Tuesday. Fortunately, the elephant has since been safely returned to its handlers. https://t.co/xZRmOMZ4RJ pic.twitter.com/3u6uO2t5Br— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 17, 2024