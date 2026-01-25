Śnieżyce uderzyły w Hiszpanię! Te zdjęcia mogą szokować

Wielka śnieżyca w Hiszpanii. Nietypowe białe krajobrazy w ciepłym europejskim kraju

Barcelona, Sierra Nevada, Pireneje - tam pada teraz śnieg! W niektórych miejscach jest go naprawdę dużo. Jeśli ktoś wybrał się tam teraz, by uciec od polskiej zimy, to chyba będzie musiał uciekać dalej. W wielu miejscach ciepłego zazwyczaj kraju panuje śnieżna zima. Wszystko przez burzę Ingrid, która przyniosła do Hiszpanii obfite śnieżyce, oblodzenia i huraganowy wiatr, paraliżując komunikację i codzienne funkcjonowanie wielu regionów. Skutki były szczególnie dotkliwe na północnym zachodzie - w Galicji oraz w Kastylii i León, zwłaszcza w prowincjach León i Zamora. Tam na drogach utknęło ponad tysiąc ciężarówek, dla których wprowadzono tymczasowe zakazy i ograniczenia ruchu. Na części tras poruszanie się było możliwe wyłącznie przy użyciu łańcuchów śniegowych, co w Hiszpanii nie jest standardowym wyposażeniem pojazdów. Według służb drogowych utrudnienia wystąpiły na ponad 80 drogach w całym kraju, z czego znaczna część została całkowicie zamknięta dla ruchu ciężarówek.

Burza Ingrid przyniosła nie tylko śnieg i grad, ale i wiatr osiągający prędkość do 160 km/h

Konsekwencje szybko zaczęły wykraczać poza sam transport. Branżowe stowarzyszenie ASEDAS, reprezentujące największe sieci handlowe, m.in. Mercadonę, Lidla i Dia, ostrzegło przed ryzykiem czasowych problemów z zaopatrzeniem sklepów w północno-zachodniej części kraju. Jeszcze poważniejsza była sytuacja w Galicji, gdzie burza przyniosła nie tylko śnieg i grad, ale przede wszystkim wiatr osiągający prędkość do 160 km/h. Państwowa agencja meteorologiczna AEMET wydała czerwone ostrzeżenie dla wybrzeży regionu, prognozując fale sięgające nawet 8 metrów. W 160 gminach Galicji odwołano zajęcia szkolne, a władze lokalne apelowały o pozostanie w domach. Burza wpłynęła także na funkcjonowanie kolei i lotnisk, gdzie dochodziło do opóźnień i odwołań połączeń – poinformowała agencja EFE.

🇪🇸 ⚠️ ❄️ These images are no longer surprising in this exceptional winter. This is the snow-covered access road to the Sierra Nevada, Pradollano valley station, at this very moment. Snow RADAR https://t.co/0HO64cSIjW pic.twitter.com/d6h1I6MHcO— meteo365.es (@meteo365_es) January 25, 2026

Snowing now at Tibidabo, Barcelona, Catalonia, Spain 🇪🇸 (24.01.2026) pic.twitter.com/a3GnTlV5zW— Disaster News (@Top_Disaster) January 24, 2026

