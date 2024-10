General SVR: Na Kremlu narasta obawa o wybuch skandalu wokół "sobowtóra Putina". Politycy zaczynają domyślać się, że mają do czynienia z dublerem

Rok temu tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb, obwieścił, że Putin nie żyje i zastępuje go sobowtór. Plotki te zrobiły karierę w sieci i przyniosły zagadkowej stronie popularność. Dubler według tych doniesień, oczywiście będących prawdopodobnie tylko bajką, średnio sobie radzi w swojej kluczowej roli. Teraz pojawiły się nowe plotki o "sobowtórze Putina"! General SVR pisze, że na Kremlu robi się coraz bardziej nerwowo przez rzekomego dublera. Według tych doniesień, oczywiście nijak niepotwierdzonych, niektórzy przywódcy państw zaczynają już domyślać się, że nie mają do czynienia z prawdziwym prezydentem Rosji i odmawiają spotykania się z nim. Dlatego "grupa trzymająca władzę" i pilnująca utrzymywania w Rosji status quo przy pomocy sobowtóra myśli już o wielkiej, ale nieuchronnej zmianie i o odsunięciu "Putina". Sytuacja stała się podobno szczególnie krępująca podczas ostatniego szczytu grupy państw BRICS, czyli krajów rozwijających się, wśród których prym wiodą Rosja i Chiny. BRICS ma być swego rodzaju przeciwwagą dla USA, a wręcz rywalem Stanów Zjednoczonych. Nawiasem mówiąc, przynajmniej według General SVR póki co BRICS nie ma żadnego znaczenia, wśród państw zrzeszonych w tej grupie oraz kandydujących do niej są ogromne podziały, a perspektywa poważnego rzucenia rękawicy dolarowi jest bardziej odległa, niż niektórzy sądzą. Co do "sobowtóra Putina", zdania także są podzielone. Otóż zdaniem autorów General SVR nie wszyscy chcą uznać Putina za Putina prawdziwego i odmawiają nawet spotkań z dublerem.

"Biuro Polityczne uważa, że ​​nie jest daleko od poważnego skandalu, a jedynym wyjściem jest szybkie przekazanie władzy"

"Odmowa udziału prezydenta Kuby w szczycie BRICS wzmocniła pewność członków tzw. „Biura Politycznego 2.0” co do konieczności zmiany władzy w niedalekiej przyszłości. Kilku szefów państw odmówiło przyjazdu na nadchodzący szczyt BRICS, aby odwiedzić sobowtóra Putina, a wszyscy oni nie zadali sobie trudu znalezienia sensownego wytłumaczenia swojej decyzji. Dlatego z zewnątrz wszystko wygląda jeszcze gorzej. Rosyjskie kierownictwo słusznie uważa, że ​​głównym powodem odmowy udziału wielu liderów w szczycie jest negatywny stosunek do postaci „Putina” i uświadomienie sobie machinacji z sobowtórem. Biuro Polityczne uważa, że ​​nie jest daleko od poważnego skandalu, a jedynym wyjściem jest szybkie przekazanie władzy" - pisze General SVR. Oczywiście oficjalnie wszystko to tylko kompletne bajki, ale kto wie, co tak naprawdę dzieje się w świecie wielkiej polityki? Trudno, by coś nas jeszcze naprawdę zdziwiło!

