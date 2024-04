Spalił dwie córeczki żywcem! Powodem kłótnia z żoną?!

Księżna Kate wyjedzie do Afryki! "Miejsce bliskie jej sercu"

Ojciec zamknął w samochodzie dwie córki i podpalił go. Dziewczynki w wieku 1 i 3 lat spłonęły żywcem

Aż trudno uwierzyć, że ten ojciec mógł zrobić coś takiego własnym dzieciom. Doniesienia ze Stanów Zjednoczonych są przerażające. 36-letni Adan Tzoyohua Panzo z hrabstwa Webster w stanie Georgia został aresztowany i usłyszał zarzuty umyślnego morderstwa oraz podpalenia. Siedzi za kratami. Może dopiero teraz dociera do niego, co zrobił w szale, a może nie żałuje swoich czynów? Do horroru doszło w ostatnią sobotę, 30 kwietnia. Służby wezwano na Millard Kennedy Road w małej miejscowości Preston. Początkowo strażacy myśleli, że chodzi tylko o pożar samochodu, ale potem powiedziano im, że w środku pojazdu jest dwójka dzieci. Niestety, nie było szans na ocalenie ich. Po ugaszeniu ognia w środku auta znaleziono małe zwęglone ciała.

Mieszkańcy liczącego tysiąc mieszkańców Preston wstrząśnięci tragedią u sąsiadów. "Nie mogę sobie wyobrazić, co czuły”

Okazało się, że ofiary to dwie dziewczynki w wieku 1 i 3 lat, a pożar nie był przypadkowy. Ustalenia policji i prokuratury na miejscu dramatu były porażające. Według śledczych pojazd został podpalony celowo, a podpalacz doskonale wiedział, że w środku są zamknięte dzieci - jego własne córki. Jak podało Biuro Śledcze stanu Georgia, 36-letni Adan Tzoyohua Panzo podpalił samochód podczas awantury domowej z żoną. „To naprawdę smutne, że roczne i 3-letnie dziecko straciły życie. Nie mogę sobie wyobrazić, co czuły” – powiedział dla WALB mieszkaniec Preston.

Father accused of setting car on fire, killing his baby daughters who were inside: authorities https://t.co/M2kmKfUb0x pic.twitter.com/YyrcmMATaF— New York Post (@nypost) April 2, 2024

