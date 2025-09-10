Specjalny wysłannik USA przyleci do Polski. "Był już w drodze"

CNN: specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy gen. Keith Kellogg przyleci w tym tygodniu do Polski

Specjalny wysłannik Białego Domu do spraw Rosji i Ukrainy generał Keith Kellogg już w tym tygodniu przybędzie do Polski — poinformowała telewizja CNN. Następnie amerykański polityk uda się do Kijowa. Amerykańscy dziennikarze podali też, że generał Keith Kellogg był już w drodze do Polski, kiedy 19 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Kellogg uważany jest za proukraińskiego. Nie był obecny na spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

"Niebezpieczeństwem w każdej wojnie jest eskalacja. Rosja wydaje się eskalować"

Niedawno generał Keith Kellogg odnosił się do intensywnych ataków rosyjskich na Kijów, mówiąc o eskalacji wojny na Ukrainie. „Niebezpieczeństwem w każdej wojnie jest eskalacja. Rosja wydaje się eskalować, a największy atak w historii wojny uderzył w biura gabinetu UKR w Kijowie. Byłem z ich premier @Svyrydenko_Y (Julią Swyrydenko) dwa tygodnie temu w tym budynku” - napisał amerykański generał na portalu X. „Historia pokazuje, że wydarzenia mogą wymknąć się spod kontroli poprzez takie działania. Dlatego prezydent Trump stara się powstrzymać tę wojnę. Atak nie był sygnałem, że Rosja chce dyplomatycznie zakończyć tę wojnę” - dodał gen. Keith Kellogg.

Karol Nawrocki o telefonie do Donalda Trumpa: "Rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą"

Karol Nawrocki rozmawiał dziś telefonicznie z Donaldem Trumpem. „Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą” - napisał na platformie X prezydent Polski.