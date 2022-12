Stan zdrowia Benedykta XVI. Przygnębiające informacje z Watykanu

Benedykt XVI jest w ciężkim stanie. W środę (28 grudnia 2022) papież Franciszek zaapelował o modlitwę za swojego poprzednika. Stolica Apostolska nie podała jednak szczegółowych informacji dotyczących stanu zdrowia Benedykta XVI.

- Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za papieża emeryta Benedykta, który w milczeniu wspiera Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory. Proszę Was o modlitwę do Boga, by go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości Kościoła do samego końca - przekazał papież Franciszek.

Stan zdrowia Benedykta XVI

Benedykt XVI od czasu abdykacji (2013 rok) mieszka w klasztorze w Ogrodach Watykańskich. Tam został otoczony opieką medyczną. Wieczorem agencja informacyjna AFP podała nieoficjalną informację, powołując się na kręgi watykańskie, że "istotne funkcje organizmu 95-latka zawodzą, w tym jego serce".

Udzielono ostatniego namaszczenia?

Jak nieoficjalnie ustaliły "Wydarzenia" Polsat News odwiedziny papieża Franciszka u Benedykta XVI w południe mogły mieć związek z udzieleniem ostatniego namaszczenia. Informację o wizycie papieża u swojego poprzednika potwierdził dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Brun.

Benedykt XVI. Historia Josepfa Ratzingera

Benedykt XVI a właściwie Josepf Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 w Marktl w Niemczech. Został wybrany na papieża 19 kwietnia 2005 i funkcję tę pełnił do 28 lutego 2013, kiedy to przeszedł na emeryturę. Benedykt XVI jako pierwszy papież od XV wieku dobrowolnie zrzekł się swojego urzędu. Benedykt XVI nie pełni publicznych obowiązków.

