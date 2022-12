Benedykt XVI w ciężkim stanie. Papież Franciszek prosi o modlitwę

Najnowsze zdjęcia 95-letniego Benedykta XVI nie pozostawiają złudzeń - z emerytowanym papieżem jest bardzo źle. O tym, że stan Benedykta XVI jest ciężki, najmocniej świadczy fakt, że Franciszek zaapelował w środę, 28 grudnia o modlitwę za swojego poprzednika. "Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za papieża emeryta Benedykta, który w milczeniu wspiera Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory. Proszę Was o modlitwę do Boga, by go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości Kościoła do samego końca" - powiedział po włosku papież Franciszek podczas środowej (28 grudnia) audiencji generalnej w Watykanie. Słowa papieża cytuje agencja Reutera, sugerując, że z 95-letnim Benedyktem XVI jest źle. Na ile źle? Tego dokładnie nie wiadomo, Watykan nie komentuje apelu Franciszka o modlitwę za Benedykta XVI. Reuters dodaje, że próbował skontaktować się z przedstawicielami Watykanu i poprosić o komentarz. "Telefony w jego rezydencji nie są odbierane".

Papież Benedykt XVI jest chory. W ostatnim czasie mocno schudł i zmizerniał

Niepokojące zdjęcie wychudzonego Benedykta XVI, który jest cieniem samego siebie obiegło media społecznościowe pod koniec października. I wywołało niepokój u wiernych Kościoła katolickiego. Papież emeryt zupełnie nie przypomina na nim siebie. Trudno go rozpoznać. Potwornie schudł, zmizerniał, jest mocno przygarbiony i - co szczególnie uderzające - nie uśmiecha się. Zdjęcie, które tak zszokowało opinię publiczną, pokazał na Twitterze ksiądz Maurice Agbaw-Ebai z Seminarium świętego Jana Chrzciciela w Bostonie w USA. Duchowny odwiedził Benedykta XVI i zrobił sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Faktycznie Benedykt XVI jest mocno schorowany. Od kilku lat cierpi na postępujący paraliż.

Josepf Ratzinger, papież z Niemiec. Benedykt XVI dziś jest emerytowanym papieżem

Benedykt XVI, a w zasadzie Josepf Ratzinger, urodził się 16 kwietnia 1927 w Niemczech. Został głową Kościoła katolickiego w 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II. Przypomnijmy, że Benedykt XVI abdykował w 2013 roku właśnie z uwagi na swoje zdrowie. Dziś jest emerytowanym papieżem. Tytuł ten w Kościele katolickim istnieje właśnie od 2013 roku i przysługuje papieżowi, który ogłosił renuntiatio, czyli zrzeczenie się urzędu. Od czasu abdykacji Benedykt XVI rzadko pokazuje się publicznie. Stara się być aktywny, przyjmuje gości, ale nie pełni przecież obowiązków przynależnych głowie Kościoła katolickiego. Jest w sędziwym wieku, ma już 95 lat.