Strzały w centrum handlowym! Wszyscy klienci ewakuowani

Strzały w centrum handlowym Storo Storsenter w Oslo w Norwegii. Sprzeczne doniesienia

W centrum handlowym w Norwegii padły strzały! Niepokojące doniesienia napłynęły dziś, 8 grudnia z Oslo - w dużym centrum handlowym Storo Storsenter ktoś otworzył ogień. Pierwsze doniesienia mówiły o rannych i zatrzymaniu jednego podejrzanego mężczyzny. Centrum handlowe zostało ewakuowane. Podejrzewano, że zdarzenie ma podłoże terrorystyczne. Kierownik kompleksu handlowego, Unni Merethe Aasgaard powiedział norweskiej gazecie VG: „Ewakuowaliśmy wszystkich klientów”. Tuż przed południem policja poinformowała, że ​​przeszukała „prawie całe centrum”, teren jest już bezpieczny, a klienci i pracownicy już mogą wrócić do centrum handlowego. "Mamy kontrolę nad domniemanym sprawcą" - powiedział Tor Grøttum z policji w Oslo w rozmowie z VG. Zatrzymany to według tego źródła 19-letni mężczyzna mieszkający w Oslo.

Przypadkowy strzał? Policja uspokaja w sprawie centrum handlowego w Oslo

Jak dodał policjant, rzeczywiście w środku centrum handlowego strzelano: "Możemy potwierdzić, że padł strzał, ale jest za wcześnie, aby określić, z jakiej broni został użyty. Nie mamy na ten temat żadnych informacji". Według tych słów jest nawet za wcześnie na stwierdzenie tego, czy strzał był celowy, czy przypadkowy. "Nic nie wskazuje na to, że próbował kogokolwiek zranić" - dodał jednak potem w rozmowie z norweskim NRK. Świadkowie, z którymi rozmawiał NRK opowiadali, że mężczyzna wszedł do środka z bronią, a wtedy widzący to ludzie zaczęli uciekać. Czekamy na dalsze doniesienia.

"We have control over the suspected suspects, we are searching the building to see if we find any injured people. As of now, we have not had contact with anyone who is injured, says Tor Grøttum of the Oslo police to VG."https://t.co/SVnCf91CaR— Jenn 💙 (@crochetjenny) December 8, 2025

