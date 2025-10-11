Strzelanina na rynku, kilka osób rannych. Trwa obława na napastnika

Strzelanina w Giessen! Kilka osób rannych, trwa obława na napastnika

Jak podaje agencja dpa, powołując się na rzecznika policji, do zdarzenia doszło krótko po godzinie 15 w niemieckiej miejscowości Giessen, w Hesji, w kraju związkowym w zachodniej części Niemiec. Lokalny serwis "Giessen Allgemeine" podał, że do zdarzenia doszło w punkcie zakładów sportowych.

Rzecznik lokalnej policji poinformował, że w wyniku strzelaniny rannych zostało kilka osób. Nie ma jednak informacji, jak poważne są obrażenia poszkodowanych.

Według policji "nie istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla społeczeństwa", choć nie udało się zatrzymać napastnika. Służby mundurowe odgrodziły rynek i prowadzą swoje działania. Rzecznik policji dodał, że obława na sprawcę jest "intensywna".

Źródło: Onet