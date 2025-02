Strzelanina przy stacji metra. Trwa obława na sprawców!

Strzelanina przy stacji metra w Brukseli

To już kolejna w ostatnim czasie strzelanina! Do dramatycznych wydarzeń doszło w środę (5 lutego) rano na stacji metra Clemenceau w Brukseli. Do zdarzenia doszło kilka minut po godz. 6 rano tuż przy zejściu do jednej ze stacji metra w stolicy Belgii. Jak informują lokalne media, dwóch mężczyzn oddało w strzały z broni automatycznej. Nadal ich nie znaleziono - trwa obława. Na szczęście w wyniku strzelaniny nikt nie został ranny, ale incydent spowodował poważne zakłócenia w kursowaniu transportu miejskiego.

Strzelanina w Belgii. Sprawcy wciąż na wolności

Na nagraniu z monitoringu miejskiego widać dwóch, prawdopodobnie młodych, zakapturzonych mężczyzn, którzy zaczęli oddawać strzały w powietrze z broni automatycznej. Media w Belgii twierdzą, że mogły to być karabiny typu kałasznikow. Po chwili sprawcy uciekli w kierunku stacji. Rzeczniczka komendy policji Bruksela Południe Sarah Frederickx poinformowała, że sprawcy mogą nadal przebywać w tunelach metra między stacją Clemenceau, gdzie doszło do strzelaniny a stacją Bruksela Południe (Bruxelles-Midi). Policja przeszukuje też okoliczny teren. Na razie wydarzenia nie rozpatruje się w kategoriach ataku terrorystycznego.

