Clooney został Francuzem, choć nie mówi po francusku! Cud nad Tamizą

George Clooney, jego żona Amal i ich ośmioletnie bliźniaki otrzymali obywatelstwo francuskie

George Clooney przez całe lata był znany jako wieczny stary kawaler, który woli korzystać z uroków życia i milionów, niż zostać statecznym mężem i ojcem. Ale kilkanaście lat temu niespodziewanie wszystko się zmieniło. Aktor jest mężem Amal Clooney od 2014 roku, mają dwoje dzieci, bliźnięta Ellę i Alexandra, które przyszły na świat w czerwcu 2017 roku. Prawniczka jest drugą żoną aktora, który od 1989 do 1993 roku był mężem Talii Balsam. Clooney nie musi martwić się o finanse, więc wybrał spokojne życie z dala od Hollywood i wraz z rodziną zamieszkał we Francji. W 2021 roku Clooneyowie kupili dużą posiadłość w Prowansji, w okolicach Brignoles i osiedlili się tam na stałe, a potem nabyli większą rezydencję bliżej Cannes. Gwiazdor podkreślał w wywiadach, że ceni sobie spokój i prywatność w Europie, ale przyznawał, że nie do końca odnajduje się w nowej rzeczywistości, a to dlatego, że... kiepsko mu idzie nauka języka francuskiego. Jak dziś przypomina Daily Mail, aktor powiedział nawet francuskiemu radiu: „Uwielbiam francuską kulturę, wasz język, nawet jeśli po 400 dniach kursów wciąż jestem w nim kiepski”. Najwyraźniej jednak to nie przeszkodziło władzom w przyznaniu całej rodzinie Clooneyów francuskiego obywatelstwa - choć przecież znajomość języka przez składającego o nie wniosek jest bardzo ważna i musi zostać udokumentowana specjalnym egzaminem. Został potraktowany lepiej niż przeciętny zjadacz bagietek, a może zawziął się, zabrał do nauki i już mówi jak prawdziwy Francuz?

George Clooney. Najważniejsze filmy i dwa Oscary

George Clooney to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów i twarzy amerykańskiego kina. Międzynarodową popularność przyniosła mu rola doktora Douga Rossa w serialu Ostry dyżur. Grał m.in. w Trzech Królach, Bracie, gdzie jesteś?, Syrianie, W chmurach i Spadkobiercach. Dla masowej widowni pozostał przede wszystkim Danny’m Oceanem z serii Ocean’s Eleven. Clooney odniósł sukces także jako reżyser i producent. Jego filmy, takie jak Good Night, and Good Luck czy Operacja Argo (jako producent), zdobywały uznanie krytyków i Akademii Filmowej. Jest laureatem dwóch Oscarów – za drugoplanową rolę w Syrianie oraz jako producent Operacji Argo w kategorii najlepszy film. Był wielokrotnie nominowany jako aktor, reżyser i scenarzysta, co czyni go jednym z nielicznych artystów wyróżnionych we wszystkich głównych kategoriach.

Sonda Byłeś/-aś kiedyś we Francji? Tak Nie

France's government says George Clooney, his wife Amal and their eight-year-old twins Ella and Alexander have been awarded French citizenship. https://t.co/FAvG5rSNcP pic.twitter.com/ROTyZRMAVL— CBS News (@CBSNews) December 30, 2025

Niemiec, Francuz, a może Szwed? Który z nich powiedziałby to słowo? Sprawdź swoją znajomość obcych języków Pytanie 1 z 15 Hund - pies Duński Niemiecki Francuski Następne pytanie