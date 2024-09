Nie żyje znana wokalistka. Danielle Moore zmarła w „tragicznych okolicznościach”

Nie żyje Danielle Moore, wokalistka zespołu Crazy P. Zmarła w wieku 52 lat

Danielle Moore, wokalistka zespołu Crazy P, zmarła w „nagłych i tragicznych okolicznościach” w wieku 52 lat. Zespół potwierdził tę smutną nowinę w oświadczeniu udostępnionym w poniedziałek (2 września) na Instagramie.

− Z przykrością informujemy o szokującej wiadomości. Nasza piękna Danielle Moore zmarła w nagłych i tragicznych okolicznościach. To wydarzyło się w piątkowe popołudnie, 30 sierpnia. Sami nie możemy uwierzyć w tę wiadomość. Dała nam tak wiele i tak bardzo ją kochamy. Nasze serca są złamane. Potrzebujemy czasu, aby przetworzyć to, co się stało − napisali w mediach społecznościowych.

Dziesiąki fanów opublikowało kondolencję w sekcji komentarzy. − Bardzo mi przykro, chłopaki. Tak wielka, gigantyczna strata − czytamy dalej.

− Jestem kompletnie załamany. Dani była najlepsza. Jestem w szoku i trudno mi cokolwiek teraz napisać − napisała kolejna osoba.

− Tak bardzo kochałem tę kobietę. Była wyjątkową osobę, zarówno na scenie, jak i poza nią. Zabawna, miła, hojna, czasami trochę nieśmiała. Wysyłam wam dużo miłości − czytamy.

Wokalistka w przeszłości pojawiała się w Polsce, między innymi na festiwalach Open’er w Gdyni oraz Audioriver w Płocku.