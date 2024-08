Sekretne miejsce jest w Pałacu Buckingham! "Królowa nigdy tam nie chodziła"

Po prostu nie do wiary, jaka pogoda będzie we wrześniu! Antycyklon atakuje Europę!

Pałac Buckingham to nie tylko główna siedziba brytyjskiej rodziny królewskiej, ale i jeden z najsłynniejszych zabytków Londynu. Można go jak najbardziej zwiedzać, oczywiście z pewnymi ograniczeniami. Któż nie chciałby schować się gdzieś za kotarą i przemykać niepostrzeżenie po zakamarkach pałacu, do których mają dostęp tylko koronowane głowy? Od czasu do czasu jacyś plotkarze uchylają rąbka tajemnicy odnośnie tego, co w pałacu jest ukryte przed oczami poddanych. Teraz zaskakujące ciekawostki na ten temat ujawniła dawna rzeczniczka prasowa królowej Elżbiety II, Ailsa Anderson. W podcaście The Times opowiedziała o nietypowej przybudówce, w której za czasów swego panowania królowa nie bywała, za to księżna Diana była tam częstym gościem. O co chodzi?

Monarchini uważała, że basen jest nie tylko zimny, ale i za mały i nigdy tam nie chodziła. W przeciwieństwie do Diany, która chętnie się tam pluskała

Otóż okazuje się, że w Pałacu Buckingham jest... sekretny basen. Mieści się w małej przybudówce na tyłach rezydencji. Nie powstał na początku XVIII wieku, jak sam pałac, ale dopiero w 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Wybudowanie własnego basenu zostało zlecone przez ojca zmarłej królowej Elżbiety II, króla Jerzego VI w 1938 roku. Chodziło o to, by małe wówczas księżniczki miały gdzie uczyć się pływać w spokoju. Ale w dorosłym życiu Elżbieta II podobno stroniła od tego miejsca. Dziennikarka The Times zapytała Aislę Anderson: „Czy kiedykolwiek pływałaś w basenie?” "Tak. Jest naprawdę zimny" - odrzekła dawna rzeczniczka królowej. Podobno monarchini uważała, że basen jest nie tylko zimny, ale i za mały i nigdy tam nie chodziła. W przeciwieństwie do Diany, która chętnie się tam pluskała. Również pracownicy mogli korzystać z basenu, kiedy rodziny królewskiej nie było akurat w domu.

Królowa Elżbieta II panowała przez 70 lat. Jakie rekordy pobiła? Kiedy została koronowana?

Zmarła 8 września 2022 roku królowa Elżbieta II cieszyła się powszechnym szacunkiem poddanych i ich wielką sympatią. Do dziś znajduje się na absolutnym szczycie w rankingach popularności członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Oficjalne ogłoszenie Elżbiety II królową brytyjską miało miejsce 7 lutego 1952 roku, na dzień po śmierci jej ojca, króla Jerzego VI. Zaś data koronacji Elżbiety II to 2 czerwca 1953 roku. Królowa Elżbieta II od 13 października 2016 była najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Wtedy właśnie zmarł poprzedni rekordzista, król Tajlandii Rama IX. Zaś od 2015 roku Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii. Pobiła rekord swojej praprababki królowej Wiktorii, która panowała ponad 63 lata. Po śmierci królowej Elżbiety II na tronie zasiadł jej syn, król Karol III.

The King has an indoor pool at Buckingham Palace pic.twitter.com/CBvqkl2ZTT— Will 🇺🇦 Absolute Shower (@ShowerAbsolute) August 4, 2023

