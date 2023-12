Świąteczny patrol słoneczny! Modelka ledwo wcisnęła biust w kostium Mikołajki

Seksowna ratowniczka pokazała się fanom jako Mikołajka! Donna D’Errico ledwo zmieściła bujne kształty w kostiumie!

Ach, co to za widoki! A to przecież dopiero początek. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a z tej okazji każda celebrytka chce zaprezentować się światu w roli ponętnej Mikołajki. Nie mogło w tym zacnym gronie zabraknąć gwiazdy legendarnego "Słonecznego patrolu". Wiecznie młoda Donna D’Errico (55 l.) znów rzuciła wyzwanie boskiej Pameli Anderson (56 l.). Pokazała się w seksownym przebraniu świątecznej Mikołajki. Trzeba przyznać, że aktorka nijak nie wygląda na swoje 55 lat. Nic dziwnego, że Donna D'Errico tak często wrzuca na Instagrama swoje fotki w bikini, a i kostiumowi asystentki Mikołaja nie mogła się oprzeć.

Kim jest Donna D’Errico? Pozowała dla Playboya, grała w serialach i filmach

Donna D’Errico to odtwórczyni roli ratowniczki Donny Marco. Amerykańska aktorka i modelka w latach dziewięćdziesiątych pozowała dla Playboya, a poza występem w serialu "Słoneczny patrol" grała także w horrorze "Candyman 3: Dzień umarłych" i wsławiła się 11-letnim małżeństwem z basistą grupy Mötley Crüe. Donna D'Errico nadal chętnie pokazuje się w bikini. W latach dziewięćdziesiątych seksowne ratowniczki ze "Słonecznego Patrolu" rozpalały wyobraźnię mężczyzn. Wielu oglądało sławny serial wyłącznie po to, by zobaczyć, jak biegną w otchłanie oceanu w czerwonych kostiumach kąpielowych. A chociaż głównymi gwiazdami amerykańskiego tasiemca byli oczywiście David Hasselhoff jako Mitch Buchannon i Pamela Anderson jako C.J. Parker, to przez serialowy plan przewinęło się znacznie więcej aktorów, którzy zyskali dzięki niemu wieczną sławę. Wśród nich jest bez wątpienia Donna D’Errico.

i Autor: Instagram/donnaderrico

