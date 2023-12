Święty Mikołaj seryjnym mordercą! "Zabił ośmiu mężczyzn"

Święty Mikołaj seryjnym mordercą! 72-latek pracujący w przebraniu w centrum handlowym zabił osiem osób

Święty Mikołaj z supermarketu seryjnym mordercą! Do tych przerażających zdarzeń doszło niedawno w Kanadzie. Bruce McArthur (72 l.) na co dzień pracował jako ogrodnik, ale w okresie świątecznym wynajmował się jako Mikołaj w galerii handlowej. Nikt nie przypuszczał, że ten sympatyczny starszy mężczyzna ma swoje drugie oblicze. Tymczasem gdy McArthur z Toronto zrzucał kostium Mikołaja, zapuszczał się w zakamarki miasta, szukając ofiar. Zawsze robił to w klubach i barach dla gejów. Kręcił się wśród nich i umawiał się z nimi na randki w swojej przyczepie kempingowej. Tam wiązał ich i mordował, a potem robił zdjęcia ich zwłok, układając ciała tak, jakby mu pozowały. Działał od 2010 roku i choć był kilkukrotnie przesłuchiwany przez policję, wypuszczano go i traktowano jako świadka.

Wpadł na gorącym uczynku, gdy miał zabić kolejny raz. Ujawniono, co robił z ciałami!

Nie został aresztowany nawet wtedy, gdy w 2016 roku jedna z niedoszłych ofiar pobiegła na komisariat. Mężczyzna twierdził, że McArthur próbował go udusić na randce. Także z tego zły Mikołaj jakoś się wykpił... A kolejni mężczyźni znikali. Przebiegły morderca wybierał takich, których nikt nie będzie szukał - bezdomne męskie prostytutki, nielegalnych imigrantów ze Sri Lanki. Wpadł, gdy zabił znanego w środowisku gejowskim Kanadyjczyka. Dopiero wtedy policja przeszukała przyczepę. Znalazła zdjęcia ciała zaginionego mężczyzny oraz kolejnego związanego geja, którego miał czekać ten sam los. Mikołaj został aresztowany. Przyznał się do zabicia ośmiu osób. Jak ujawnia BBC, ich szczątki chował w... donicach w ogrodzie małżeństwa, u którego pracował jako ogrodnik. Mikołaja skazano w 2019 roku na dożywocie.

Sonda Czy chciałbyś śnieg na Boże Narodzenie? Pewnie! Być może... Niekoniecznie

alleged murderer Bruce McArthur is a mall Santa Claus: https://t.co/NMd0Cvm2Cy pic.twitter.com/0O9S0Sow5o— 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡𝐚 𝐤𝐫𝐢𝐬𝐡𝐧𝐚𝐧 (@ManishaKrishnan) January 19, 2018

Quiz o świętym Mikołaju. Jak dobrze znasz uwielbianą przez dzieci postać? Pytanie 1 z 15 Kiedy obchodzimy mikołajki? 1 grudnia 6 grudnia 25 grudnia Dalej