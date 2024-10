Syn Trumpa nie gryzł się w język mówiąc o zamachach! "Jestem daleki od teorii spiskowych, ale..."

Eric Trump przewidział zamachy na ojca. Według syna Donalda Trumpa jest "wysoce prawdopodobne", że ktoś zlecił zabójstwo

W sprawie zamachu na Donalda Trumpa z dnia 13 lipca do dziś jest wiele znaków zapytania. Podobnie jak w przypadku zdarzeń z 15 września, kiedy to zatrzymano kolejnego mężczyznę mierzącego z krzaków do polityka z karabinu. Czy były to faktycznie "samotne wilki"? Sam Trump nigdy wprost nie oskarżył żadnych politycznych rywali o zlecenie zabójstwa, ale nie raz mówił, że pośrednio można obarczyć ich odpowiedzialnością za to, co się stało."Przez ostatnich osiem lat ci, którzy chcą nas powstrzymać przed osiągnięciem tej wspaniałej przyszłości, oczerniali mnie, wszczynali impeachment, oskarżali, próbowali wyrzucić mnie z listy kandydatów i kto wie? Może nawet próbowali mnie zabić" - powiedział Trump podczas wiecu zorganizowanego w miejscu pierwszego zamachu na swoje życie, w Butler w Pensylwanii. Teraz głos na ten temat zabrał Eric Trump. "Daily Mail" zapytał jednego z synów republikanina, czy ktoś może stać za próbami zabójstw jego ojca, kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

"Jestem tak daleki od teoretyka spiskowego, jak to tylko możliwe. Ale zrobili wszystko, co mogli, aby spróbować pozbyć się mojego ojca w ciągu ostatnich 10 lat”

„To jest wysoce prawdopodobne” - powiedział Eric, odnosząc się do teorii, zgodnie z którą z zamachami na Trumpa powiązany jest tak zwany "Deep State" czy jakaś inna tajemnicza i ukryta siła. „Nienawidzę tego mówić, ponieważ jestem tak daleki od teoretyka spiskowego, jak to tylko możliwe. Ale zrobili wszystko, co mogli, aby spróbować pozbyć się mojego ojca w ciągu ostatnich 10 lat” - powiedział. Przypomniał, że przewidział zamachy na parę miesięcy przed pierwszym z nich. „Powiedziałem coś kilka miesięcy temu przed strzelaniną, powiedziałem, że najbardziej boję się, że spróbują wyrządzić komuś krzywdę fizyczną, i spotkałem się wtedy z krytyką. Ale widziałem wszystko inne, każdy inny sposób, w jaki można próbować zniszczyć kogoś – ich przyjaciół, rodzinę, wszystko, co kiedykolwiek zbudowali, ich reputację, widziałem każde kłamstwo i widziałem, że tak wiele z tego pochodziło od naszego własnego rządu” - mówił Eric, co można zrozumieć m.in. jako sugestię, że to przeciwnicy polityczni Trumpa mogli stać za zamachami.

"Obiecuję, że jeśli mój ojciec zostanie wybrany, za 12 dni dowiemy się, kto za tym stoi"

„I dlatego Butler naprawdę mnie nie zaskoczyło, tak okropne i przerażające, próbowali wszystkiego innego, więc myślę, że są tu pewne pytania. Dlaczego nie dowiedzieli się, kim był ten facet [zamachowiec zastrzelony w Butler na miejscu]? Dlaczego nie dostali się do jego telefonów? To nie jest coś, co chcą wiedzieć tylko Amerykanie, to jest coś, co cały świat powinien wiedzieć. Obiecuję, że jeśli mój ojciec zostanie wybrany, za 12 dni dowiemy się, kto za tym stoi" - obiecał Eric Trump.

⁦@EricTrump⁩ says if elected, Trump won’t rest till assassination plot is uncovered & hints at “deep state” involvement.“This guy got cremated faster than most household pets that pass away. Why haven't they figured out who he is? Why haven't they gotten into his phones?” pic.twitter.com/3RNSc9IeiH— Rachel Campos-Duffy (@RCamposDuffy) October 28, 2024