Szanse na wojnę Zachodu z Rosją to 50 procent? "Przed 2030 rokiem"

Brytyjski poseł i były wojskowy: "Z pewnością jest ponad 50 proc. szans, że będziemy w stanie wojny przed 2030 rokiem"

Mnożą się ostrzeżenia przed przyszłymi zamiarami Władimira Putina. Chociaż negocjacje pokojowe w sprawie wojny na Ukrainie trwają i są w nich czynione postępy, to kolejny komentator twierdzi, że mamy bardzo duże szanse na o wiele gorszą wojnę i atak militarny na kraje Zachodu. W tym przypadku na Wielką Brytanię. "Istnieje z pewnością ponad 50 proc. szans na to, że będziemy zaangażowani w wojnę przed 2030 rokiem" - powiedział brytyjski poseł Mike Martin w rozmowie z "Big Issue". Parlamentarzysta Liberalnych Demokratów z Tunbridge Wells to były oficer armii brytyjskiej, który spędził wiele lat na misjach w Afganistanie i zrobił doktorat z nauk o wojnie i wojskowości, ma więc w tych kwestiach niemało do powiedzenia.

"Siedziałem na prywatnych odprawach komisji z wyższymi urzędnikami i mówią, że jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy w stanie wojny"

"Siedziałem na prywatnych odprawach komisji z wyższymi urzędnikami i mówią, że jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy w stanie wojny przed następnymi wyborami. Myślę, że to prawda, to jest moje zdanie. Z pewnością jest ponad 50 proc. szans, że będziemy w stanie wojny przed 2030 rokiem" - powiedział Mike Martin brytyjskim dziennikarzom. Jak dodał, w razie wojny z pewnością mielibyśmy do czynienia z poborem ludzi do wojska. "Czy musielibyśmy powoływać do wojska? Tak, musielibyśmy. Ponieważ nie jesteśmy jeszcze przecież na etapie rozwoju techniki, na którym można zastąpić ludzi dronami. Jesteśmy od tego bardzo daleko. Drony są w porządku, o ile to możliwe, ale nadal potrzebujesz ludzi, aby okupować wioski, utrzymywać teren i tak dalej. I to się nie zmieni przez długi czas" - dodał ekspert. Na szczęście on przynajmniej twierdzi, że szanse wynoszą 50 proc. i wszystko może się jeszcze wydarzyć, a wojennego scenariusza da się uniknąć.

Autor:

Sonda Czy Rosja zaatakuje NATO? Tak Nie Nie mam zdania

“I’ve been sitting in private committee briefings with senior officials, and they say there’s a good chance we’ll be in a war before the next election.” 💬MP Mike Martin speaks to Big Issue about where the next war might come from, how the government will likely have to find an… pic.twitter.com/g0wVCocIbO— Big Issue (@BigIssue) February 18, 2025

QUIZ. Jeśli znasz te zwroty, jesteś mistrzem angielskiego. Zabłyśniesz w rozmowie z Brytyjczykiem?! Pytanie 1 z 10 Co to znaczy "to cost an arm and a leg"? Kosztować majątek Poświęcić życie Kosztować kogoś życie Następne pytanie