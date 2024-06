Szepnęła do księcia Williama parę słów. Chodziło o Kate? Wszystko się wydało!

Kobieta szepnęła do Williama parę sekretnych słów podczas wyścigów w Ascot. Wielu jest zdania, że chodziło o księżną Kate!

Wszystko, co dotyczy księżnej Kate, jest obecnie na pierwszych stronach brytyjskich gazet i serwisow informacyjnych. A także plotkarskich forów internetowych, gdzie ludzie prześcigają się w teoriach spiskowych na temat Kate. Teraz pojawiły się nowe doniesienia. Jak ujawnia Daily Mail, podczas ostatnich wyścigów konnych Royal Ascot pewna kobieta szepnęła księciu Williamowi do ucha parę słów, a specjaliści od czytania z ruchu warg wszystko wygadali brytyjskiej prasie! Podobno Zara Tindall, kuzynka Williama i córka księżnej Anny, w pewien sposób odniosła się do księżnej Kate. Co powiedziała kobieta do Williama? Wiadomo, co to było i co odpowiedział! Podobno Zara Tindall przywitała księcia słowami: „Cześć, miło cię widzieć, wszystko w porządku?”, a William odrzekł: „Tak, oczywiście, że tak, jest cudownie”. To bez wątpienia dobra wiadomość, jeśli chodzi o Kate!

Księżna Kate zniknęła. Potem ujawniła, że ma raka i znów zapadła się pod ziemię. Niedawno ponownie pokazała się światu, ale plotki nie milkną

Księżna Kate przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W marcu ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... A ona zaskoczyła wszystkich! Księżna Kate pokazała się publicznie 15 czerwca i to razem z całą trójką dzieci. Podczas widowiskowej królewskiej parady Trooping the Colour wyglądała olśniewająco. Ale nawet to nie zakończyło coraz bardziej kosmicznych spekulacji na temat żony księcia Williama! Niektórzy zwolennicy teorii spiskowych utrzymują, że to nie była prawdziwa Kate, tylko jej... hologram. Pozostaje czekać na kolejne publiczne pojawienie się księżnej Kate.

