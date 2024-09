Szok, co o kobietach powiedział papież Franciszek. "Płodne przyjęcie". Świat grzmi!

Papież Franciszek (87 l.) w czwartek (26 września) przybył do Brukseli. Belgia była drugim etapem jego 46. zagranicznej podróży. Wizyta duszpasterska przede wszystkim miała się koncentrować wokół uroczystości 600-lecia istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego. W piątek Franciszek udał się do historycznej siedziby Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, założonego w 1425 roku i będącego najstarszym katolickim uniwersytetem na świecie. I to tam wygłosił przemówienie, którego fragment rozwścieczył świat. Chodzi o słowa na temat kobiet. A największe oburzenie przyszło ze strony władz samej uczelni.

To papież powiedział o kobietach. Jest sprzeciw

Uniwersytet Katolicki w Louvain-la-Neuve w Belgii zaprotestował w sobotę przeciwko słowom papieża na temat roli kobiet w Kościele i społeczeństwie. W swej mowie papież powiedział bowiem między innymi, że "kobieta jest płodnym przyjęciem, troską, życiodajnym poświęceniem". Słowa te uznano za "deterministyczne i umniejszające". Władze uniwersytetu oficjalnie poinformowały, że nie zgadzają się z takim stanowiskiem papieża. W komunikacie podkreślono, że uczelnia krytykuje "konserwatywne stanowisko papieża na temat roli kobiet w społeczeństwie". Wyrażono "brak zrozumienia i dezaprobatę dla stanowiska przedstawionego w kwestii roli kobiet w Kościele i społeczeństwie".

Szokujące słowa papieża. Uniwersytet się odcina

"Uniwersytet jest inkluzywny, zwalcza seksistowską i seksualną przemoc i opowiada się za rozwojem każdej osoby, niezależnie od jej płci i orientacji seksualnej, a do Kościoła apeluje, by podążał tą samą ścieżką "bez jakiejkolwiek formy dyskryminacji" - podkreślono w piśmie. Jednocześnie wyrażono uznanie dla słów papieża na temat klimatu i jego opinii, że bluźnierstwem jest wykorzystywanie religii jako narzędzia dominacji. Watykan na razie nie skomentował sprawy. W niedzielę, 29 września, zakończyła się podróż Franciszka. Lecący z Brukseli samolot z papieżem, jego współpracownikami i wysłannikami mediów wylądował na rzymskim lotnisku Fiumicino. Była to 46. zagraniczna pielgrzymka Franciszka i ostatnia zapowiedziana na ten rok.