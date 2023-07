Szok! Emeryt gwałcił krowy. 65-latek wpadł przez monitoring!

Emeryt wykorzystywał seksualnie krowy! Zakradał się do nich w nocy tuż przy ulicy. Nie wiedział, że jest nagrywany

Kiedy właściciel jednego z lokali w mieście Wardha w Indiach przeglądał monitoring, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Nagrał kogoś, kto pod osłoną nocy zakradał się na niewielki plac przy ulicy oraz miejscowym wysypisku śmieci i... Jak się okazało, nie był to złodziej, tylko zoofil. Na placyku wypoczywały krowy. Te zwierzęta w centrach hinduskich miast to zwyczajne zjawisko. Plac nie był ogrodzony, ale nikt nie spodziewał się, do czego to doprowadzi. Tymczasem zwierzęta upatrzył sobie niestety pewien zoofil. Na nagraniu widać, jak mężczyzna zakrada się do krów i wykorzystuje je seksualnie. Ohydne czyny zostały zgłoszone na policję, a wściekły mieszkaniec wrzucił film do sieci.

Epidemia zoofilii w Indiach. Kolejny przypadek wykorzystywania krów

Film zdobył ogromną ilość wyświetleń, a policjanci w końcu złapali zoofila. Okazało się, że to niepozorny 65-latek. Tulsidas Delikar dorabiał sobie jako śmieciarz, stąd jego obecność blisko wysypiska. Funkcjonariusze zarzucają mu dwa przypadki zoofilii. Tymczasem jak zauważa "Daily Star", w Indiach można już mówić o prawdziwej epidemii zoofilii, przy czym ofiarami padają zwłaszcza krowy. Na początku miesiąca aresztowano w takiej samej sprawie 57-latka z Kanpur, w czerwcu doszło do gwałtu na krowach w Bhopal, a w maju w Chhattisgarh.

i Autor: twitter(2)

Sonda Czy kary za zoofilię powinny być bardziej surowe? Tak Nie Nie mam zdania

🔥 Hindistan'da İneklerle Cinsel İlişki Suçlamasıyla Gözaltına Alındı: Hindistan'da adamların ineklerle cinsel ilişkiye girme vakalarının artması üstüne, Tulsidas Delikar adlı 65 yaşındaki bir insanın bir inekle cinsel ilişkiye girmiş olduğu video web… https://t.co/I1wa3WYFsN— NET Hᴀʙᴇʀ (@Net_Haber_) July 17, 2023

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Intelektualne orly mają szansę na 8/10! Pytanie 1 z 10 W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Którego dnia lipca w 1943 roku doszło do tzw. "krwawej niedzieli"? 11 12 13 Dalej