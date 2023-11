Szok! Jennifer Lopez je w fast foodzie trzy razy w tygodniu. Ratuje małżeństwo hamburgerami?

Jennifer Lopez i Ben Affleck stołują się w fast foodzie! Stać ich na kawior i ostrygi, wolą hamburgery. Luz uratuje ich związek?

Nie milkną plotki o Jennifer Lopez, Benie Afflecku i Jennifer Garner (51 l.). Paparazzi chętnie uwieczniają spotkania aktora z byłą żoną i matką ich trójki dzieci. A amerykańscy dziennikarze opisują każdy gest eks małżonków. Jest co opisywać, bo w ostatnich miesiącach relacje Afflecka z Garner wyraźnie się ociepliły. We wrześniu aktor i jego była żona najpierw przytulali się we Florencji, a potem gwiazdor z błogim uśmiechem kładł głowę na ramieniu swojej eks w samochodzie w Los Angeles. Niewinne czułości, przyjacielskie gesty, a może stara miłość nie rdzewieje? Nieoficjalne doniesienia "znajomych pary" mówiły raz o tym, że piosenkarka jest wściekła i czuje się upokorzona, a raz o tym, że całym sercem wspiera relacje męża z byłą żoną, uznając je za stuprocentowo przyjacielskie. Ale zasadą znanej z akuratności J.Lo najwyraźniej jest "ufaj, lecz sprawdzaj". Dlatego aktorka postanowiła poświęcić się i towarzyszyć Benowi w wypadach do jego ulubionej restauracji. A nie jest to bynajmniej żaden luksusowy lokal z sałatą po milion dolarów, a znana sieć barów szybkiej obsługi. Jak pisze Daily Mail, J.Lo i jej mąż już trzeci raz w tygodniu podjeżdżali cichaczem do znanej sieci barów szybkiej obsługi. Pod złotymi łukami nie szczędzili sobie smakołyków. Trochę luzu dobrze im zrobi?

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

