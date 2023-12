Szok! Półnagi książę Harry całował się z facetem?! "Zerwał ze mnie koszulkę"

Książę Harry lubi facetów?! Sławny prezenter wspomina spotkanie w klubie. "Harry zrywał ze mnie koszulkę, całował mnie i całował"

Książę Harry prawie każdego dnia jest bohaterem kolejnych sensacyjnych newsów, ale takiego skandalu z jego udziałem nie było dawno. A wszystko przez dawnego towarzysza imprez, w których lubował się Harry, kiedy jeszcze żył w Wielkiej Brytanii. Paddy McGuinness (50 l.), brytyjski prezenter i komik znany m.in. z programów "Top Gear" i randkowego "Take me out", opowiedział wszystko Gordonowi Smartowi i Martinowi Compstonowi w ich podcaście Global Player Restless Natives. Gwiazdor wrócił pamięcią do 2016 roku, kiedy to książę Harry i Meghan Markle poznali się podczas randki w ciemno. Na parę tygodni przed tym wydarzeniem Harry szalał w nocnych klubach ze znajomymi. Pewnego wieczoru melanż naprawdę go poniósł...

"Zdarł zdjęcie królowej ze ściany i powiedział: „Nie mogę pozwolić, żeby ona patrzyła, jak to robię"”

Jak opowiada Paddy, tego dnia bawił się na imprezach z Harrym i muzykami z zespołu One Direction. Harry najpierw ujawnił Paddy'emu, że zna jego randkowy show, ale to zaskoczenie było niczym przy tym, co wydarzyło się potem. W klubie VIP książę pokazał swoje nieznane światu oblicze. "Działo się mnóstwo różnych rzeczy; Harry zrywał ze mnie koszulkę, całował mnie i całował, a także zdarł zdjęcie królowej ze ściany i powiedział: „Nie mogę pozwolić, żeby ona patrzyła, jak to robię” - opowiada Paddy, dodając, że tańczyli z Harrym topless. Ochroniarze mieli potem zapewnić obu panów, że dyskrecja jest zapewniona, a monitoring klubowy nie ujrzy światła dziennego. Jak widać, Paddy po latach nie wytrzymał i pochwalił się światu całusami z księciem. Czy to prawda? Harry milczy...

