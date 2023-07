Szok! Niedźwiedź zjadl turystkę na szlaku! To nie pierwszy koszmarny atak

Śmiertelny atak niedźwiedzia na kobietę! Turystka została zabita na szlaku

Atak niedźwiedzia na człowieka należy do rzadkości, zwłaszcza w Polsce. w Stanach Zjednoczonych do takich sytuacji dochodzi częściej. Tam żyją niedźwiedzie szare zwane grizzly. Występują również w rejonie popularnych szlaków turystycznych, w tym w okolicy sławnego Yellowstone. Właśnie tam doszło niedawno do tragedii, o której rozpisują się teraz amerykańskie media. Na szlaku w pobliżu West Yellowstone, miasta w Montanie położonego na zachód od Parku Narodowego Yellowstone, znaleziono zmasakrowane szczątki turystki. Według wstępnych ustaleń pracowników parku kobieta została zabita przez niedźwiedzia. W pobliżu ciała odkryto wielkie ślady grizzly. Śledztwo jest w toku, a strażnicy leśni w trybie awaryjnym zamknęli obszar szlaku, w którym doszło do tragedii. Tymczasem władze ostrzegają przed wzrostem populacji niedźwiedzi w regionie.

Atak bizona w Yellowstone. Co robić w razie spotkania z dzikim zwierzęciem, które może być niebezpieczne?

To nie jedyny atak dzikiego zwierzęcia na turystę, do którego doszło w ostatnich dniach w Yellowstone. 47-latka z Phoenix została zaatakowana przez bizona w pobliżu Lake Lodge Cabins i odniosła bardzo poważne obrażenia brzucha i kręgosłupa. Podczas spotkania z dzikim zwierzęciem należy zachować spokój i dystans. Nie należy podchodzić za blisko w celu zrobienia zdjęcia. Nie można też uciekać w panice, należy wycofać się spokojnym, ale zdecydowanym krokiem, nie patrząc zwierzęciu w oczy. Szansa na niczym nie sprowokowany atak jest bardzo mała, chyba że trafimy na samicę z młodymi, bardzo wiele zalezy od naszego zachowania w takiej sytuacji.

The attack comes amid a rise in Montana's grizzly bear population and an increase in sightings. https://t.co/jwashk0dJ0— HuffPost (@HuffPost) July 24, 2023

A 47-year-old woman from Phoenix was seriously injured after a bison gored her in Yellowstone National Park in Wyoming on Monday, park officials said. The attack left her with injuries to her chest and abdomen in the first such attack reported this year. https://t.co/BJCU6ibXcb— The New York Times (@nytimes) July 18, 2023

