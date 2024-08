Szok! Prezydent Francji i minister sportu przyłapani na pocałunku i czułych gestach. Plotki szaleją

To zdjęcie prezydenta Francji wywołało burzę! Emmanuel Macron i pani minister sportu przyłapani na czułych uściskach i pocałunku

Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich w Paryżu nie pozwalają nam się nudzić. Najpierw była afera związana z parodiowaniem "Ostatniej Wieczerzy" przez grupę drag queens podczas ceremonii otwarcia, potem zapewnienia, że żadnej "Ostatniej Wieczerzy" wcale nie było, a teraz jeszcze to! Gdy emocje wokół afery z dziwnym przedstawieniem nieco opadły, świat zajął się zupełnie czymś innym, a mianowicie zdjęciem zrobionym z zaskoczenia samemu prezydentowi Francji i pani minister sportu, które pokazało się w mediach. Czy tym razem też niektórym, którzy to widzieli, tylko coś się wydawało? Po zakończeniu ceremonii 46-letni Emmanuel Macron i 46-letnia Amélie Oudéa-Castéra rzucili się sobie w objęcia, które wyglądały bardzo czule... Przypadkowe ujęcie, chwila emocji, a może chwila słabości? Plotki szaleją!

„Co to za pocałunek między Oudéą i Macronem??!”, „Brigitte nie spodoba się to”

Na zdjęciu widzimy panią minister, która w bardzo poufałym geście tuli do siebie prezydenta Francji, trzymając mu jedną dłoń na głowie i karku i całując go w bok policzka. Francuski magazyn Madame Figaro pisze o „interesującym pocałunku”. Pani minister „wyraźnie wie, jak sprawić, by ludzie o niej mówili” - dodaje. „Po ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich presja opadła, ustępując miejsca euforii. W eksplozji radości minister sportu Amélie Oudéa-Castera i prezydent Emmanuel Macron pocałowali się. Pocałunek wywołał spore poruszenie” - czytamy w Madame Figaro. Komentatorzy artykułu mniej owijają w bawełnę. „Co to za pocałunek między Oudéą i Macronem??!”, „Uważam to zdjęcie za nieprzyzwoite, nie jest godne prezydenta i ministra”, „Brigitte [żonie Macrona] nie spodoba się to” - piszą czytelnicy. Inni mówią tylko: „Ooh la la!”.

Brigitte Macron jest żoną Emmanuela Macrona. Historia ich miłości wywołała kiedyś skandal

Co na to żona Macrona? Komentarza z jej strony brak. Emmanuel Macron poznał Brigitte Trogneux (panieńskie nazwisko), gdy miał 15 lat. Ona miała 39 lat i była jego nauczycielką w szkole, mężatką z trójką dzieci. Opiekowała się kółkiem teatralnym, w którym występował Emmanuel. Zostali parą, gdy przyszły prezydent był jeszcze nastolatkiem, ślub wzięli w 2007 roku. Macron jest prezydentem Francji od 2017 roku.

The less well known AOC, sports minister Amélie Oudéa-Castéra, welcomes Emmanuel Macron on Opening Ceremony that got less attention than the Last Supper. Oooh la la. The French are just next level greeters. pic.twitter.com/iz008GbhQP— Peter Muenzen (@PeterMuenzen) July 31, 2024

