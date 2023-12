Oprah Winfrey już nie ukrywa prawdy! Legenda telewizji wreszcie się przyznała

Szokująca przemiana Oprah Winfrey. 69-letnia gwiazda telewizji wygląda jak wiotka młódka! Ujawnia, jak schudła

Od wielu lat Oprah Winfrey (69 l.) jest jedną z największych gwiazd telewizji. Jej legendarny show miał wiele momentów, które przeszły do historii. Wywiady z Tomem Cruisem skaczącym po kanapie czy z Meghan Markle i księciem Harry oskarżającymi brytyjską rodzinę królewską o rasizm to wierzchołek góry lodowej. Oprah Winfrey zawsze była dość pulchna i jej wygląd nie zmieniał się przez lata. Teraz, gdy gwiazda pojawiła się na czerwonym dywanie, wszystkim aż odjęło mowę! Ludzie przecierają oczy ze zdumienia na widok sławnej prowadzącej legendarnego talk show. Warta niemal 3 miliardy dolarów amerykańska gwiazda jest teraz nie do poznania. Schudła tak, że wygląda jak zupełnie inna osoba. Jak ona to zrobiła? Teraz ujawniła szokującą prawdę o swojej przemianie.

„Teraz używam tego, bo czuję, że tego potrzebuję, by uniknąć efektu jo-jo”

Jeszcze niedawno Oprah Winfrey zarzekała się, że nie zamierza stosować żadnych środków na odchudzanie, zwłaszcza jednego z nich, obecnie popularnego wśród gwiazd. Podczas rozmowy z managerem organizacji WeightWatchers Simą Sistani uznała środki na odchudzanie za „łatwe wyjście”. Ale teraz zmieniła zdanie. Ujawniła w wywiadzie dla People, że zażyła pewien lek jeszcze przed Świętem Dziękczynienia i przyznaje, że spowodował on, iż tylko nieznacznie przytyła. „Teraz używam tego, bo czuję, że tego potrzebuję, by uniknąć efektu jo-jo” – przyznała się Oprah, ale podkreśliła, że zmieniła też styl życia i więcej się rusza. Gwiazda waży teraz 75 kilogramów przy wzroście 169 centymetrów, wcześniej ważyła 20 kilogramów więcej.

