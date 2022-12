Szokujące przemówienie Putina. "Nadchodzą zmiany na świecie"

Władimir Putin ogłosił, że nadchodzą wielkie zmiany na całym świecie. Rosja zaprowadzi nowy, wspaniały porządek

Jak zmieni się nasz świat w bliższej i dalszej przyszłości? Zazwyczaj martwimy się, zastanawiając się nad odpowiedzią na to pytanie, a jednym z powodów jest wojna na Ukrainie i obawa przed wojną światową, jaka może rozpętać Władimir Putin. Co na to on sam? Jak się okazuje, rosyjski dyktator przynajmniej oficjalnie głosi, że wkrótce będziemy żyli na najlepszym ze światów, a to wszystko dzięki Rosji... Jak informuje TASS, Władimir Putin wygłosił zdumiewające przemówienie do uczestników Rosyjskiego Kongresu Dzieci i Młodzieży. Dyktator stwierdził, że na świecie zachodzą właśnie wielkie zmiany i są to zmiany na lepsze, ponieważ zmian dokona tak wspaniały i sprawiedliwy kraj, jak Rosja. Dyktator roztoczył przed ludźmi wizję rosyjskiego raju na ziemi, tak jakby mordy, gwałty i grabieże na Ukrainie nigdy się nie wydarzyły. Co dokładnie powiedział?

Putin do reszty stracił kontakt z rzeczywistością? "Świat, w którym wszystkie narody są naprawdę równe, w którym każdy ma prawo do szacunku"

Władimir Putin tak mówił o zmianach, którego według niego zachodzą obecnie na świecie: "Nie tylko Rosja przechodzi obecnie przez wielkie zmiany, zmienia się cały świat. Wierzę, że zmiany te będą zmianami na lepsze" - tak mówił o nadchodzącej przyszłości rosyjski prezydent. A potem roztoczył wizję rosyjskiego raju na Ziemi: "Świat, w którym wszystkie narody są naprawdę równe, w którym każdy ma prawo do szacunku, do kultywowania swoich tradycji, do mówienia w swoim ojczystym języku, do uczczenia swoich przodków, gdzie każdy ma możliwość samorealizacji niezależnie od warunków, w jakich dorastał i swojego pochodzenia".

