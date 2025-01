Nie żyją już 24 osoby

Szokujące ustalenia ws. przyczyny pożarów w Los Angeles. To przez to jest tam jak w piekle?!

Najnowsze informacje, podane w niedzielę, 12 stycznia, mówią, że liczba śmiertelnych ofiar pożarów w USA wzrosła do 24. Spośród ofiar śmiertelnych tylko jedna została zidentyfikowana - to 66-letni Victor Shaw, który według bliskich zginął z wężem do podlewania ogrodu w ręku, próbując chronić dom. Tymczasem "Washington Post" podaje możliwą przyczynę pożarów, jakie pustoszą okolice Los Angeles. Trudno w to uwierzyć!